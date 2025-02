Fuertes lluvias dejan dos fallecidos en Pataz y 500 damnificados en Tarapoto

“No tenemos puentes seguros por eso nuestros niños se mueren”, dijo, entre lágrimas, una vecina del anexo de Retamas, en el distrito de Parcoy, de la provincia liberteña de Pataz, luego de enterarse del colapso de un puente de madera producto a las intensas lluvias. Lamentablemente, dos menores se cayeron al río cuando intentaban cruzarlo.

Tras ello, los policías y bomberos emprendieron el rescate, por lo que los encontraron varados metros más allá, muy cerca de unas grandes piedras. Sin embargo, la escena fue dolorosa: una niña de 5 años estaba sin signos de vida; mientras que un niño de 11 años aún respiraba, pero con dificultad por los diversos golpes en el cuerpo.

“Hemos pedido que construyan un puente de cemento, pero nadie nos atiende, estamos olvidados desde hace años por el gobierno regional y el nacional”, se quejó un vecino de Parcoy.

En estos días, las intensas lluvias vienen golpeando a la provincia liberteña de Pataz. La tarde del último jueves, un vehículo municipal se cayó a un abismo por el mal estado de la vía. Lamentablemente, el trabajador David Gavidio Rondo, de 40 años, no resistió a las heridas y falleció en el centro de salud de la zona. No pudo recibir la atención adecuada porque la posta no cuenta con luz eléctrica desde hace una semana.

Solo se pudo salvar su compañero Freddy Velásquez Aspiros, de 40 años, quien fue evacuado a un hospital de Trujillo porque tenía heridas graves. Ambos trabajadores acudían a supervisar el estado de las pistas producto a las fuertes lluvias.

Debido a esta situación, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, solicitó al Ejecutivo declarar en estado de emergencia a su provincia. Según él, hay 430 viviendas afectadas y 86 damnificadas. Además, explicó que hay daños en 11 kilómetros de infraestructura vial, en 13 colegios y en 46 hectáreas de cultivos.

También reclamó por las deficiencias en servicios de salud en Pataz. “Somos el país del oro, pero no tenemos un hospital”, afirmó. Él, desde hace unos días, se encuentra en Lima para exigir medidas para su provincia. Hoy viernes se reunió con representantes de Provías Nacional por el estado de sus carreteras y con el ministro de Salud, César Vásquez, quien le prometió la construcción de un nosocomio.

Emergencia en Tarapoto

Las últimas precipitaciones en los distritos de Tarapoto, San Antonio, la Banda de Shilcayo y Morales, en la región San Martín, han dejado 478 personas afectadas y 27 damnificadas, quienes ahora piden ayuda humanitaria. También hay dos centros de salud y un colegio afectados por las inundaciones.

Este viernes, el primer ministro Gustavo Adrianzén recorrió los distritos afectados por las torrenciales lluvias y señaló que se hará un emprendimiento de damnificados para entregar bonos de ayuda, de ser el caso.

Cierran aeropuerto de Nasca

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) dispuso el cierre temporal de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Nasca luego de que desastres naturales afectaran la operatividad.

Hoy viernes, por sexto día, en Arequipa se cancelaron vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón debido a las lluvias persistentes y la densa neblina.