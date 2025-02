Policías son condenados a 20 años de cárcel tras ser declarados culpables del asesinato de un estudiante en Huánuco

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron sentenciados a 20 años de prisión luego de que el Poder Judicial los declarara culpables del asesinato de un estudiante en septiembre del año 2017. La decisión se emitió el pasado 31 de enero de este 2025 por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco.

Los policías son identificados como Wilfredo Corrales Pino y Waldemir Segura Niño, a quienes se les imputa el homicidio contra Williams Llanos Sánchez, un joven de 24 años de edad.

El Juzgado de Huánuco, integrado por María del Rosario Villogas Silvia, Leonardo Alipázaga Rivera y Manuel Ayasi Pari, ordenó además el pago de una reparación civil de 100.000 soles a favor de la familia de la víctima, que un día antes de la sentencia realizaron un plantón en las calles para exigir justicia.

Tras una larga lucha legal de ocho años desde la muerte de su hijo, el señor Algimiero Llanos Ogregón expresó su satisfacción por la decisión de encarcelar a los responsables. En palabras del propio Llanos, “Los policías son los responsables por la muerte de mi hijo, y me toca seguir luchando por mi nieto que siempre pregunta por su papá”, señaló en una entrevista con el medio local Periodismo en Acción Huánuco.

Llanos Ogregón agregó que, aunque la justicia ya no le devolverá la vida de su hijo, ahora puede confiar en ella. “Ahora sí puedo creer en la justicia, aunque ya no me devolverán la vida de mi hijo, quien dejó en la orfandad a un niño de dos años y hoy a sus 10 años, también llora por su padre”, expresó.

Tras conocer la sentencia, el abogado de la familia señaló que, aunque es probable que los responsables se mantengan en la clandestinidad, la resolución ordena su ubicación, captura y posterior internamiento en el penal que determine el INPE.

El crimen

En 2017, Williams Llanos Sánchez, un joven de 24 años, se vio involucrado en un accidente luego de que el trimóvil que conducía chocara con una miniván en la ruta Huánuco - Tingo María. Después del incidente, los suboficiales Wilfredo Corrales y Waldemir Segura, que estaban de servicio en la zona de Limonpampa, decidieron arrestar a Llanos Sánchez. El joven fue esposado y llevado en la parte trasera de una camioneta de la Policía Nacional. Sin embargo, poco después de ser transportado a un área aislada, los oficiales afirmaron que Llanos Sánchez había escapado con las manos esposadas, lo que desató una investigación en su contra.

Tras varios días de búsqueda, la familia del estudiante encontró su cuerpo sin vida en un terreno aislado, con las muñecas atadas y sumergido en agua. La Fiscalía determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, estrangulación con las manos y múltiples lesiones causadas por terceros.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.