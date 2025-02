Las altas temperaturas en Lima han llevado a los pasajeros del Metropolitano a tener sensaciones situaciones de asfixia, obligándolos a abandonar las unidades el pasado miércoles 12 de febrero cerca al terminal de Naranjal. La falta de aire acondicionado y la congestión vehicular agravaron la situación, lo cual causó un malestar general.

Cabe recordar que en el mencionado terminal, varios usuarios se vieron forzados a descender de los buses debido a la falta de ventilación adecuada. Con temperaturas que alcanzaron los 25 °C y una lluvia de mediana intensidad, la experiencia de viaje se tornó insostenible para muchos. Ellos expresaron su disconformidad con el servicio de transporte ante la ausencia de una ventilación adecuada.

Golpe de calor obligó a pasajeros a abandonar el bus del Metropolitano

Lima experimentó una lluvia de intensidad moderada que se intensificó a lo largo del último 12 de febrero, mientras las temperaturas alcanzaban los 25 °C. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los distritos más distantes del mar están sufriendo una ola de calor nocturno, fenómeno que se debe al ingreso de vientos provenientes del norte.

Ante ello, en el servicio de transporte como el Metropolitano, muchos pasajeros expresar su malestar por la calidad del viaje, el cual es un problema que enfrentan diariamente. "No es ventilado, la verdad. Como todos los días, es algo normal que haya aglomeraciones. El calor está muy fuerte", "El bochorno, el calor, no hay aire acondicionado. Es el día a día", "Es un horno estar ahí metido en el trayecto. La gente apiñada, no hay ventilación. Las ventanas no sirven de mucho, son chiquitas y algunas están malogradas", sostuvieron los pasajeros en el terminal Naranjal.

Es importante mencionar que el servicio de transporte del Metropolitano también es usado por madres gestantes, personas de la tercera edad y niños, lo cual puede ser perjudicial para ellos experimentar un golpe de calor o la sensación de asfixia ante la falta de ventilación.

Caos en el Metropolitano ante congestión vehicular e intensas lluvias

En el terminal Naranjal, los pasajeros enfrentaron esperas de al menos 45 minutos a causa de la congestión provocada por el tráfico vehicular en el óvalo La 50 y las inclemencias del tiempo. Esta situación no fue exclusiva de un solo lugar, ya que en diversas áreas, los usuarios reportaron que la lluvia ocasionó desorden y acumulación de basura en las zonas de embarque.

Congestión vehicular en el metropolitano y golpe de calor dentro de los buses. Foto: Composición LR

Asimismo, se reportaron largas filas para abordar los buses, que presentaban demoras considerables en su arribo a los paraderos. Algunos usuarios informaron que el agua goteaba desde los techos, lo que aumentó la incomodidad por la aglomeración de personas en espera. Además, se mencionó que los buses tardaban más de una hora en llegar a ciertas estaciones, lo que generó descontento entre los pasajeros.

Acumulación de agua en estaciones del Metropolitano debido a las fuertes lluvias

Los usuarios del Metropolitano expresaron su preocupación por el diseño de las estaciones, las cuales no parecen estar preparadas para enfrentar lluvias prolongadas. En diversas paradas, se observó acumulación de agua en el suelo, lo que complicó el acceso y aumentó el riesgo de caídas.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) atribuyó la tardanza en la llegada de los buses al congestionamiento vehicular en el óvalo La 50, ubicado en el distrito de Independencia. “Las demoras en el terminal Naranjal alcanzan hasta 10 minutos”, indicó la entidad. Poco después, la ATU emitió un nuevo comunicado en el que informó sobre la extensión de los horarios de los servicios expresos 2 y 3, así como del Superexpreso, que operarán hasta las 9:20 p. m.