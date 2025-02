Impresionante. Una mujer se subió a su vehículo luego de que fiscalizadores llegaran con un remolque y le indicaran que se lo iban a llevar, debido a que estaba mal estacionado. Ante las cámaras del dominical Punto Final, la ciudadana señaló que no se retiraría de su auto porque le parecía "un atropello" de que este sea llevado al depósito. Ella aseguró que su movilidad se encontraba en parte del área que pertenecería a su estacionamiento.

Esta acción fue registrada por el programa periodístico que grabó a los infractores que justificaban sus faltas luego de ser descubiertos por las autoridades y por el medio de comunicación.

Mujer impide que lleven su auto al depósito

En las grabaciones del dominical se puede observar como varios efectivos policiales y el personal de fiscalización identificaron al vehículo mal estacionado y se dirigieron a los propietarios para informarles sobre la infracción que cometió. Además, realizaron las acciones correspondientes para trasladar la unidad a un depósito. Sin embargo, uno de los ciudadanos consideró que las autoridades realizaban "una apropiación ilícita". "Ustedes están secuestrando un vehículo", manifestó.

De inmediato, se visualiza como una mujer se sube al vehículo, estira sus piernas y mira fijamente a las autoridades. Ella los enfrenta y señala que no se moverá de la unidad, incluso indica que las autoridades tendrán "la culpa" si le sucede algo.

"Yo no me muevo de acá. Ustedes me bajan de acá. Me he subido porque están cometiendo un atropello. Esta es mi casa y esa es mi cochera. No la guardo ahí porque la cochera es pequeña para el carro, pero está en el espacio de mi cochera. Si me pasa algo es culpa de ustedes", dijo la señora mientras señalaba a los fiscalizadores.

Luego de esta acción, los vecinos y algunos agentes de la Policía conversaron con la ciudadana y la convencieron de descender del vehículo, y dejar que las autoridades realicen su trabajo.

"No te expongas. Es obstaculización a la justicia. No sabes a lo que te metes", le dijo una vecina.

SAT: multas por mal estacionamiento

De acuerdo a la Servicio de Administración Tributaria (SAT), estacionar frente a la entrada o salida de garajes, en estacionamientos públicos, vías privadas o en las salidas de salas, espectáculos, centros deportivos en funcionamiento es una infracción grave y que debe ser multada con monto S/428.00.