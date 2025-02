Pedro Clever Condori Huaricallo, un joven de 28 años, se encuentra en una situación crítica tras sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta. Su familia clama por ayuda económica, ya que requieren S/ 15.000 para costear las operaciones que le permitirán salvar su pierna.

El accidente ocurrió el pasado miércoles 5 de febrero en la vía interoceánica, cerca del desvío de Crucero, en la provincia de Carabaya. Según los informes, Pedro sufrió un violento despiste mientras se dirigía a su trabajo. Tras recibir la alarmante noticia sobre su estado de salud, su familia se movilizó rápidamente para brindarle apoyo.

Joven se dirigía a trabajar cuando ocurrió el accidente

Según los familiares, Condori Huaricallo salió desde su domicilio ubicado en el centro poblado Unión Soratira hacia Limbani en horas de la mañana; sin embargo, pasado el medio día recibieron una llamada alertando el delicado estado de salud de la víctima.

Tras el hecho, víctima fue trasladado de emergencia hasta el centro de salud de San Antón, donde fue diagnosticado con una fractura de fémur y daño en el radio. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue referido a una clínica de Juliaca, donde los médicos solicitaron la suma de S/15.000 para no apuntarle la pierna.

Familiares del joven claman por ayuda

"Mi hijo vino ayer a visitarnos estaba conmigo y yo le dije que se vaya con cuidado porque tenía que llegar a trabajar hoy en Limbani. El trabaja como minero porque yo tambien trabajaba ahí (…), ahora no tengo medios económicos porque yo tambien me accidente y no se cómo ayudar a mi hijo, por favor si pueden apoyarme", añadió entre lágrimas Rolando Condori, padre de la víctima.

Ante la difícil situación económica que atraviesa la familia, solicitan el apoyo para cubrir los costos médicos del accidentado, quien también es padre de dos hijos menores. Las contribuciones pueden realizarse a través del número Yape 991395031, a nombre de su hermana, Diana Copacondori.