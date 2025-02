Gobierno aún no financia nombramiento de docentes contratados de universidades públicas

Gobierno de Dina Boluarte no cumple con ley de nombramiento.

Los rectores de las universidades públicas se encuentran preocupados. Resulta que, a la fecha, el Gobierno de Dina Boluarte no ha cumplido con entregar el financiamiento para asegurar el nombramiento excepcional de los docentes contratados, como ordena la Ley n° 32171, promulgada en noviembre del 2024.

“La mayoría de las universidades públicas ya ha cumplido con el proceso de nombramiento de alrededor de 3.500 catedráticos contratados. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) señaló que no tiene recursos y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que no financiará la creación de nuevas plazas de docentes nombrados, a pesar de la ley. Estamos en un grave problema”, advirtió el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Américo Guevara, presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap).

El rector manifestó que las universidades estatales ya entregaron las resoluciones de nombramiento a los docentes contratados de la categoría auxiliar (con más de siete años de experiencia y grado de doctor) y de la categoría asociado (con más de cinco años de experiencia y con grado de maestro).

“El problema está en que las universidades públicas contamos con presupuesto para cumplir con las plazas libres que teníamos para el nombramiento, pero no para las nuevas plazas. Esas deben ser creadas y financiadas por el MEF que debe autorizar al Minedu la transferencia de recursos. Pero no lo hará. Ahora corre el riesgo de que los docentes con resoluciones de nombramiento nos entablen demandas judiciales por no pagarles sus nuevos sueldos. Esto también afectará la planificación académica, afectando a los estudiantes”, explicó Guevara.

No hay decisión política

Y en efecto. La República comprobó que, a través de un oficio, el MEF le informó al Minedu que para cumplir con el financiamiento de las nuevas plazas de nombramiento se necesita la aprobación de otra norma que autorice la transferencia de recursos, debido a que esta no está establecida en la Ley de Presupuesto 2025.

Este problema se da a pesar de que, el 21 de noviembre del 2024, la presidenta Dina Boluarte, en actividad oficial, se comprometió a otorgar un presupuesto de 246 millones de soles para cumplir con el nombramiento excepcional dispuesto por la Ley n° 32171. A su costado estuvieron el premier Gustavo Adrianzén y el ministro de Educación Morgan Quero frente a docentes y congresistas.

“Si no iba a cumplir con la ley, el Gobierno tuvo 15 días para observarla, pero no lo hizo. Ahora estamos en graves problemas”, reiteró el presidente de la Aunap.