Desde las calles de El Agustino hasta las más prestigiosas compañías mineras del mundo, la historia de Ángel Chung es un testimonio de esfuerzo y superación. Criado en un hogar con grandes limitaciones económicas, encontró en la educación su mejor herramienta para salir adelante. Su talento en matemáticas y su disciplina inquebrantable lo guiaron hasta la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se convirtió en ingeniero mecánico electricista.

A lo largo de su trayectoria, Chung ha trabajado en las minas más importantes de Perú, Chile, México, Canadá, Finlandia e Indonesia, desempeñándose en cargos de alta dirección. Su experiencia y liderazgo lo llevaron a ser parte de Kinross Gold, una de las tres principales productoras de oro en el mundo. Actualmente, continúa su carrera en Estados Unidos, además de brindar conferencias internacionales sobre liderazgo y desarrollo profesional.

El ingeniero peruano que triunfa en la minería mundial

Ángel Chung Ching creció en El Agustino, un distrito de Lima conocido por sus altos índices de pobreza. Fue el menor de 14 hermanos, todos criados en un hogar donde el esfuerzo y la educación fueron valores fundamentales. Sus padres, inmigrantes chinos que llegaron a Perú escapando de la crisis política en su país, inculcaron en sus hijos una fuerte disciplina académica.

El hogar de la familia Chung se caracterizaba por su compromiso con el estudio. Su padre, quien había sido profesor universitario en China, les enseñó matemáticas desde temprana edad. Desde la niñez, Ángel y sus hermanos se enfrentaban a complejos problemas matemáticos que fortalecieron su capacidad analítica y razonamiento lógico. Esa formación temprana fue determinante para su futuro profesional.

A pesar de las dificultades económicas, su familia hizo todo lo posible para que sus hijos pudieran acceder a una educación de calidad. Gracias a su esfuerzo y dedicación, seis de los hermanos ingresaron a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), mientras que el mayor logró entrar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La educación se convirtió en la llave que abrió nuevas oportunidades para los Chung, marcando el inicio de una historia de éxito.

"Uno de mis hermanos mayores ingresó a la carrera de Ingeniería Metalúrgica en San Marcos. De ahí todos ingresamos a ingeniería. Mi segundo hermano fue el primero en entrar a la UNI. Yo ingresé a Ingeniería Mecánica Eléctrica, de ahí siguieron mis otros hermanos. Somos 6 que ingresamos a la UNI", reveló Chung en una entrevista para el canal de YouTube de Modesto Montoya.

¿Cómo logró ingresar a Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI?

El camino hacia la UNI no fue sencillo. La competencia por un cupo en esta prestigiosa universidad es feroz, y Ángel Chung sabía que debía prepararse al máximo. Desde muy joven, dedicó largas horas al estudio, reforzando sus conocimientos en matemáticas y física. Su formación autodidacta, sumada al apoyo de su familia, le permitió destacar en los exámenes de admisión y asegurar su ingreso a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica.

"Una de las virtudes que nos ha enseñado nuestro padre es estudiar. Al vivir en una pobreza extrema no tienes de otra (...). Mi papá fue profesor de una universidad en China, entonces siempre nos daba ejercicios de matemática que te hacían pensar y razonar. Desde primaria hasta secundaria", contó Ángel Chung.

Durante su etapa universitaria, no solo sobresalió en lo académico, sino también en el deporte. Chung practicó karate, disciplina que le enseñó valores como la constancia, el enfoque y la autodisciplina. Esta combinación de habilidades técnicas y una mentalidad resiliente fue clave en su futuro profesional.

Su esfuerzo dio frutos cuando obtuvo una beca en Southern Perú, una de las empresas mineras más importantes del país. Gracias a su desempeño excepcional, fue contratado de manera permanente y rápidamente ascendió en la organización. Su capacidad para resolver problemas y su liderazgo lo llevaron a ser elegido para un importante proyecto en Finlandia, donde asumió el cargo de gerente interino de ingeniería.

"Ingresé como becario a Southern Perú. Fui a trabajar a la mina de Toquepala (...) el deporte me enseñó a ser disciplinado (porque) fue el primero de los becarios en ser contratado. Ocupé diferentes posiciones y me escogieron para un proyecto en Finlandia, no porque hice un proyecto antes sino por mi actitud. Allí empecé como ingeniero mecánico de proyectos y terminé como gerente interino de la ingeniería", recordó el ingeniero peruano.

Gerente general en las mejores mineras del mundo

El éxito de Ángel Chung no se detuvo en Finlandia. Su experiencia internacional y su capacidad de adaptación le abrieron puertas en otras partes del mundo. Trabajó en Perú, Chile, México, Canadá e Indonesia, consolidándose como un referente en la industria minera. Su mayor logro llegó cuando se unió a Kinross Gold, la tercera empresa productora de oro más grande a nivel mundial.

En Kinross, ocupó cargos de alta dirección, liderando proyectos estratégicos y optimizando operaciones en distintas partes del mundo. Su conocimiento técnico y su liderazgo le permitieron influir en la toma de decisiones clave dentro de la compañía. Gracias a su trayectoria, se convirtió en un ejemplo de éxito para profesionales peruanos que buscan desarrollarse en el extranjero.

"Ocupé diferentes posiciones y me escogieron para un proyecto en Finlandia, no porque hice un proyecto antes sino por mi actitud", enfatizó Chung, destacando la importancia del liderazgo y la perseverancia en su carrera.

Actualmente, sigue desempeñándose en el sector minero en Estados Unidos, donde continúa impulsando innovaciones en el ámbito de la ingeniería y la gestión de recursos. Además, se ha convertido en un conferencista internacional, compartiendo su experiencia en temas de liderazgo, motivación y desarrollo profesional. Ha brindado charlas en México y Perú, donde inspira a jóvenes a luchar por sus sueños sin importar las adversidades.