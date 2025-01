En el distrito de Los Olivos, mototaxistas de la asociación Los Chasquis continúan trabajando a pesar del reciente asesinato de un colega. La situación de inseguridad y las amenazas de extorsión generan un ambiente de temor entre los conductores, quienes luchan por mantener a sus familias con su único sustento económico.

El asesinato de William Cruz Vargas, un exdirigente de la asociación, ha dejado a sus compañeros atemorizados. A pesar de las circunstancias, muchos hombres del volante sienten que dejar de trabajar no es una opción viable, ya que dependen de sus ingresos diarios para llevar un pan a las mesas de sus hogares.

Sicarios asesinaron a dirigente de mototaxistas

La persona fallecida fue identificada como William Cruz Vargas, de 40 años, quien se desempeñaba como dirigente de la empresa de mototaxis Los Chasquis S.A.C. Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Cruz Vargas se encontraba en su vehículo, estacionado y a la espera de pasajeros, cuando los delincuentes se acercaron y lo atacaron a quemarropa, propinándole cuatro disparos, de los cuales tres impactaron en su cabeza.

Mototaxistas de Los Chasquis continúan trabajando, pues es su único sustento económico. Foto: Rosa Quincho

Tras el ataque, testigos informaron que la policía inició una persecución que incluyó intercambios de disparos, resultando en la captura de dos sospechosos. Cabe resaltar que los familiares de la víctima afirmaron que le pidieron que dejara ese trabajo por el riesgo. Además, compañeros del fallecido piden justicia a las autoridades a fin de que este hecho no quede impune.

Mototaxistas atemorizados no pueden dejar de trabajar

Tras el asesinato a tiros contra el dirigente mototaxista, sus colegas han expresado su indignación al respecto y aseguraron que se sientes desprotegidos. "Exigimos seguridad, en cualquier momento nos puede caer un balazo a uno de nosotros, pero la necesidad misma nos obliga a salir", expresó un colega visiblemente afectado por lo sucedido.

Señalan que recuerdan a la víctima como una buena persona. Foto: Rosa Quincho

"Ya no hay confianza de estar tranquilos, las cosas están muy graves, ganamos del día a día, si no salimos un día no comemos, nuestros hijos pasan hambre", afirmó otro de los transportistas, quien aclaró que este es su único sustento económico. "Lo recordamos como una buena persona", sostuvo otro colega, quien resaltó que son más de 400 unidades pertenecientes a la asociación.

Víctima habría estado recibiendo amenazas

En la misma línea, familiares de la víctima Cruz Vargas confirmaron que el exdirigente había recibido amenazas en los últimos meses, pero pese a los riesgos, continuó trabajando para sacar adelante a sus hijos que están estudiando.

Tras el crimen, los efectivos de la comisaría de Pro detuvieron a dos personas sospechosas. Ellos fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos para las diligencias y se les investiga por presunto homicidio calificado. En tanto, los colegas del mototaxista piden que este caso no quede impune.