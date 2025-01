Corte de luz programado en Trujillo, La Libertad, del 28 al 31 de enero por Hidrandina: zonas afectadas y horario

11:00 a.m. a 1:00 p.m.







Distrito de Trujillo

Moche Pueblo:

Ca Comanda.2024nte Moore cda 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, Mz 33, P4,P4-3, Mz 21, C, E, 41-B, 19, 24, 20, 28, 39, 44, 45.

Pj. Carlos Godoy cda 01, 02, 03,

Ca. Jose Gálvez cda 01,02, 03, 04, 05, Mz 40,

Av. La América cda 1,

Ca Francisco Bolognesi cda 02, 03, 04, 05, 06,

Ca. Carlos Heros cda 01, 02, 03,

Sector Santa Clara Mz

Jr. Libertad cda 01, 02, 08,

Coop. Viv. Covicorte:

Mz D3,

Ca. Tambo cda 01, 02, 03, 04,

Av. Panamericana Norte cda 05,

Jr. Grau cda 04, 05, 06, 07,

Ca. Alfonso Ugarte cda 01, 02,03,

Ca. Victor Raúl cda 02, 03, Mz 10, 11, 28,

Av. La Marina Mz A, F, Mz 41, 40 C, Km 557, cda 01, 02, 03, 04,

Ca. Rodolfo Espinar cda 01, 02, 03,04, 05,

Ca. O’ Dónovan cda 04,

Ca. Leoncio Prado cda 01, 02, 03, 04, 05,

Ca. Jose Inclán cda 01, 02, 03, 04,

Pj. Juan Pablo II cda 01,

Pj-. Santa Rosa cda 01,

Ca. Diego Ferre cda 01,02, 03,

Pj. Comercio cda 02, 04,

Sector Santa Clara:

Mz A, B, C, D,

Pj. Jorge Chavez Mz C, B,

Ca. Jose Olaya Mz A, B, E

Ca. San Isidro cda 01, Mz C, A,

Pj. Los Tallos cda s/n,

Pj. San Martín cda Mz A-2, cda 01,

Urb. Las Palmeras de las Delicias:

Mz C,

Parque Plaza de Armas,

Ca. Sepúlveda,

Av. Independencia