Un adulto mayor de 92 años falleció tras ser atropellado por una cuatrimoto en el distrito de Villa María del Triunfo. La víctima, identificada como Pedro Rojas, ya había cruzado la vía cuando fue embestido por el vehículo que circulaba a alta velocidad, en donde iban a bordo dos sujetos. Se determinó que el conductor estaba en estado de ebriedad cuando fue capturado por los efectivos policiales.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del accidente. En las grabaciones, se observa cómo la cuatrimoto, que transportaba a dos personas, colisionó con el adulto mayor, quien quedó gravemente herido en el suelo. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por brindarle ayuda, Rojas no logró sobrevivir a las lesiones sufridas. En ese sentido, los familiares de Pedro Rojas exigen justicia ante las autoridades a fin de que los responsables paguen por lo sucedido.

Anciano de 92 años fue atropellado por un joven en estado de ebriedad

De acuerdo a los familiares de Pedro Rojas (92), él gozaba de gran vitalidad. No obstante, un joven en estado de ebriedad a bordo de una cuatrimoto acabó con su vida debido a las graves heridas que le provocó producto del impacto. Incluso, el conductor del vehículo se dio a la fuga tras lo sucedido, causando la indignación de los allegados del adulto mayor, quienes exigen justicia a las autoridades. Cabe resaltar que el conductor, tras someterse al dosaje etílico, se determinó que tenía 1.6 miligramos de alcohol por litro de sangre, lo cual supera el límite permitido de 0.50.

"Mi papá tenía 92 años, pero se conservaba muy bien. Lo único que pedimos en mi familia es que se haga justicia, nada más. No tuviste corazón para dejar a mi padre botado como si fuera un animal. No te importó, no lo acudiste. Solo pido que se haga justicia. Nadie nos va a devolver a nuestro padre. Tienen que pagar", "Que pague, que pague su culpa ese tipo", sostuvieron los hijos de la víctima mientras velaban a su padre.

Falleció en el hospital producto de la intensidad de los golpes

Tras lo sucedido, varios testigos se acercaron a Don Pedro, pero no se atrevían a moverlo. Luego de instantes, personal médico de una posta, que se ubicaba a metros del incidente, lo atendió. Los familiares del adulto mayor llegaron de inmediato tras la alerta de sus conocidos. "Salí con mi mamá a la posta de la Nueva Esperanza donde lo tenían con una silla de ruedas. Mi papá estaba todo moreteado e inconsciente", afirmó una de las hijas de la víctima.

Luego de ello, trasladaron a Pedro Rojas al hospital Guillermo Kaelin De La Fuente. "Ahí llegó vivo mi papá, pero la doctora me dijo que por los golpes, que eran muy fuertes, esperáramos a que mi padre fallezca y que nos despidiéramos de él. Mi padre falleció a las 12:42 de la tarde" sostuvo la menor de las hijas de la víctima, quien espera que se haga justicia tras lo sucedido.