Madrugada de terror en Ate: atacan a balazos sauna y colegio en zona comercial de Huaycán

Durante la madrugada de este viernes 24 de enero, dos ataques se registraron en el distrito de Ate. Un negocio familiar de sauna y el colegio Da Vinci fueron impactados de bala en la zona de Pariachi, en la entrada de Huaycán.

Los dueños de ambos centros precisaron a un medio local que no han recibido amenazas extorsivas previas, pero temen que esta sea una 'advertencia'. Dichos atentados suceden luego que de se haya finalizado el estado de emergencia.

Negocio familiar de sauna atacado

Según cuenta la hija de los dueños del sauna afectado en Huaycán, la noticia del ataque la recibió durante la madrugada, alrededor de las 12.20 a. m. y la preocupación creció cuando tomó en cuenta que sus padres se encontraban en el segundo piso del local.

"En mi desesperación, les dije a mis papás 'Cálmense, resguárdense'. Es la primera vez que sucede acá, nunca nos han amenazado, y ahora no nos dejan trabajar tranquilos, es un negocio familiar, trabajamos con créditos bancarios más de 20 años", señaló la afectada.

Asimismo, precisó que no manejan grandes sumas de dinero porque los mismos trabajadores son los miembros de la familia. "Como me ve, yo limpio, trapeo y los hijos trabajamos acá. Exigimos que esto pare, ¿hasta cuándo vamos a vivir con miedo? Eso es terrorismo", añadió.

Colegio Da Vinci en Huaycán resultó impactado

En tanto, el centro educativo Da Vinci también resultó con impacto de bala en su puerta principal, a pesar de que se encuentra brindando clases vacacionales durante el verano 2025. Cerca del frontis, se hallaron tres casquillos de bala.

Al respecto, uno de los voceros del colegio en Ate explicó que aún no se han revisado las imágenes de las cámaras de seguridad, pero que el ataque se registró a la medianoche. "Es una advertencia, me imagino. Por parte del promotor, no ha habido amenazas", indicó.

Asimismo, el declarante pidió a la presidenta y al ministro del Interior que haya más seguridad porque hay muchos niños expuestos. "Deben tomar cartas en el asunto, más que todo en educación, estamos muy preocupados por esta situación", puntualizó.

Canal de ayuda