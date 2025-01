Empresario textil cierra su taller tras ser extorsionado con S/50.000 y se dirige a delincuentes: "Tengan piedad"

Luis Quispe, un emprendedor dedicado a la confección textil durante más de 20 años en Ate Vitarte, tomó la decisión de cerrar su negocio tras convertirse en víctima de extorsión. Mediante mensajes enviados por WhatsApp, los delincuentes han amenazado con matar a toda su familia si no cumple con el pago de S/50.000.

El empresario relata que su taller quebró hace dos años, lo que lo obligó a trasladar sus equipos y materiales a su vivienda. Sin embargo, las amenazas extorsivas no han cesado.

"Es indignante, las amenazas no cesan. Me encuentro sumamente preocupado. Nos han dado un ultimátum, de que van a atentar contra mi familia. De dónde voy a sacar 50.000 soles, yo estoy totalmente quebrado", expresó para América TV.

"Hace dos años que estoy en quiebra y estoy tratando de levantarme de nuevo. Si me fuera bien, tendría un taller. No estaría trabajando en mi casa", agrega la víctima.

Tras esta dura situación, él y su familia ha decidido mudarse de vivienda. Asimismo, menciona que continuará trabajando en el rubro textil, pero "vía virtual" para poder sustentar a sus seres queridos.

"Mi familia ya está en buen recaudo. Yo dentro de unas horas también voy a partir, voy a cerrar este local. Nos vamos a otro distritos. Tenemos que resguardarnos porque la amenaza ya está dada y van a atentar contra nuestras vidas. Lo único que queda es irnos", declara.

Finalmente, el empresario textil se dirigió a los extorsionadores y les envía un duro mensaje:

"Me conocen, yo siempre me he portado bien con ustedes. Cuando han pedido colaboración a los emprendedores, hemos colaborado con ustedes. No es justo lo que me están haciendo. Ustedes saben que yo he quebrado, te han pasado mal el dato. Hace dos años estaba bien, pero he quebrado. Es más, hasta hago colectivo con mi carro. Por favor, tengan piedad por mí", concluye el emprendedor entre lágrimas.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.