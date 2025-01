En Pataz tienen casi lista una base policial, pero falta el personal que trabajará ahí

La población de Pataz, distrito que ha sido escenario de recientes asesinatos y sabotajes con explosivos, está convencida que la declaratoria de emergencia de la provincia del mismo nombre, no ha servido de nada. No ven a los policías ni militares patrullar las calles y menos vigilar las instalaciones sensibles, fuera de la zona urbana.

Y no solo eso. No entienden por qué en Lima anuncian la construcción de una base policial en Pataz para los próximos meses si existe un local casi listo en la entrada del distrito, en un punto alto, desde el cual se domina visualmente los caminos, la zona poblada y también los puntos de explotación minera.

Alcalde pide más policías

El alcalde del distrito, Segundo Armas, piensa igual, aunque prefiere esperar un poco más para decir si la decisión del Gobierno de poner la provincia y los distritos bajo responsabilidad de policías y militares, ha servido para frenar la violencia.

“Es verdad que no se les ve en las calles. En su momento fue importante la declaratoria de emergencia, pero creo que falta mucho para decir si funcionó o no. Yo diría que no tanto. Pataz en el distrito más grande de la provincia, pero hay zonas a las que no llegan los policías, y menos a los sectores donde están las minas y las torres de alta tensión”, explica.

Armas tampoco entiende por qué el Ministerio del Interior ha ido reduciendo el número de policías. Actualmente quedan 210 de los 500 que al inicio de la emergencia llegaron a Pataz para hacerse cargo de la seguridad.

Por ello se sorprende de lo que el primer ministro Gustavo Adrianzén anunció hace unos días en Lima. “Parece estar desinformado. Él habla de iniciar la construcción en dos meses, pero ya existe una infraestructura bien avanzada. Debería preocuparse de la implementación de esta base policial y en la llegada de los efectivos que prestarán servicio ahí”.

Local está casi listo

En efecto, La República conoció que la empresa minera Poderosa se comprometió hace un año, durante la gestión del ministro Víctor Torres Falcón, y tras ocurrir un ataque de mineros informales junto con ‘parqueros’, a construir una base policial junto con un helipuerto, la cual hoy tienen un gran avance.

Se trata de una construcción de tres plantas en la que no solo habrá oficinas, sino comedor, área de planeamiento, monitoreo satelital, campos de entrenamiento, zona para vehículos y área de descanso. El lugar tendrá además un helipuerto, muros de protección y torres para vigías.

Y según fuentes de la empresa consultadas por este diario, el local policial estará listo en poco tiempo, de modo que la decisión política de organizar la base policial ya solo depende del Gobierno.