Autor intelectual del atentado en Trujillo será trasladado a penal de máxima seguridad

Luego que se diera a conocer que Jimmy Bazán Valderrama, líder de la banda criminal 'Los Compadres', sería el autor intelectual del atentado con dinamita al Ministerio Público en Trujillo. Se confirmó que en las próximas horas sería trasladado a un penal de máxima seguridad.

Según el Ministerio del Interior, se trata de un grupo delincuencial que operaría desde el 2017 desde el distrito de La Esperanza. También se les sindica de varios asesinatos, entre ellos el del suboficial PNP Joel Vásquez Gutiérrez, ocurrido el 2019. Igualmente, estarían implicados en sicariato, marcaje, extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas, entre otros. Sus víctimas eran vecinos, comerciantes y empresas de transporte público.

Critican estado de emergencia

La fiscal Espinoza expresó su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades ante esta problemática, subrayando que las medidas implementadas hasta ahora para enfrentar el aumento del crimen organizado en el país no han dado los resultados esperados.

"Si hemos llegado a este punto, queda claro que la tan anunciada inteligencia policial y la política de seguridad ciudadana, no están funcionando. El estado de emergencia no puede quedarse en palabras. Hay que demostrar con hechos reales que se está actuando. La seguridad ciudadana no se resuelve con anuncios, sino con acciones contundentes que generen resultados”.

Por su parte, el excomandante general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha indicó que el estado de emergencia dictado por las autoridades ha sido un completo fracaso y queda demostrado en el atentado en Trujillo.

“Esto nos da a entender, el fracaso total del estado de emergencia. El ministro del Interior ha reconocido que existe una ola delincuencial en el país y solo está copiando lo que a se ha hecho en el Salvador con Bukele”, precisó.