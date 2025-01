Tráfico, inseguridad y asaltos a mano armada, son los problemas que hay en los alrededores del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pese a que por dentro del terminal se está instalando tecnología de punta, por fuera la realidad es totalmente distinta. Un reciente informe de Punto Final reveló los problemas que deben ser atendidos en la avenida Morales Duárez, en el Callao, la única vía de acceso al nuevo aeropuerto.

Recordemos que la nueva fecha de inauguración del aeropuerto Internacional Jorge Chávez será el 30 de marzo. No obstante, hay carencias en las zonas exteriores al terminal, las cuales deben ser analizadas. No solo es el intenso tráfico en las horas puntas uno de los problema, sino también la inseguridad ciudadana que muchos vecinos denuncian a diario en la concurrida av. Morales Duárez.

Los problemas en las zonas aledañas al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

En un reciente informe de Punto Final se reveló los reportes de incidencias delictivas en los alrededores de lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las cuales no son alentadoras. Al respecto, José Luis Agüero, de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la "av. Morales Duárez no está preparada para la habilitación de tráfico porque es una avenida de doble sentido". Además, advirtió que el ingreso y salida del aeropuerto se congestionará tras la inauguración el 30 de marzo.

"No hay puntos de control de seguridad. No hay una buena iluminación. No hay semáforos. Esperemos que eso se regularice en los próximos días o meses que ha dado el gobierno para habilitar el nuevo aeropuerto", sostuvo. Además, son dos las jurisdicciones que les corresponde brindar seguridad en la zona: la Comisaría de Manuel Cipriano Dulanto y la Comisaría de Ramón Castilla.

En ese sentido, los vecinos de las zonas en donde hay mayores incidencias delictivas aseguraron que no se han solucionado estos problemas, los cuales podrían empeorar tras la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "Esto va a ser una bomba de tiempo cuando se empiece a transitar. Delincuencia y demasiado sicariato", "No transitaría por aquí de noche. Salen y empiezan a golpear y asustar", "Hay bastantes pirañas y gente de mal vivir en la entrada el aeropuerto", resaltaron los vecinos, quienes coinciden que la poca iluminación en la vía es una aliada de la delincuencia.

Gerente General de LAP se pronuncia

Ante lo reportado por los vecinos de la zona y tomando en cuenta las incidencias de criminalidad en las zonas aledañas al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Gerente General de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, sostuvo que se está trabajando en encontrar una solución ante la falta de puentes definitivos para acceder al terminal. Además, resaltó el tema de la seguridad ciudadana como uno de los puntos clave a atender ante la inminente inauguración del aeropuerto.

"La seguridad ciudadana es importante. Hemos visto algo que tiene que resolverse. Se está trabajando en el tema de mayor seguridad, pero eso no va a quitar la complejidad de la manera de llegar al aeropuerto. La complejidad no es solo respecto a los usuarios, sino también a la población de El Callao. Todos nos merecemos un sistema que funcione", sostuvo. De igual forma, reveló que el MTC tiene entre sus proyectos "colocar un par de puentes sobre la av. Faucett del eje de Morales Duárez para poder conectar sobre la Línea Amarilla" a fin de brindar mayores accesos al nuevo terminal.