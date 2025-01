Mujer sobrevive a explosión de 5 granadas tras hacer compras en el Mall del Sur: "No puedo estirar las rodillas"

La noche del pasado jueves 16 de enero, cinco granadas explotaron en la avenida Los Lirios, cerca del concurrido Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores. El atentado dejó un saldo de nueve personas gravemente heridas, entre ellas una mujer que, con valentía, ha decidido compartir su testimonio sobre aquella fatídica noche que estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor.

La sobreviviente, quien ha optado por mantener su identidad en reserva, caminaba junto a una amiga por la avenida Los Lirios después de realizar compras en el Mall del Sur. De repente, el impacto de la explosión la derribó al suelo en dos ocasiones, mientras las esquirlas la alcanzaban, dejando serias lesiones.

"Estoy caminando con ella con las cosas que había comprado y, de pronto, siento el impacto. Siento mi brazo sangrando por la explosión y toda la gente comenzó a correr. Yo pensaba que me había caído una bala perdida", relató la víctima en declaraciones para América TV.

La mujer también manifestó que la explosión afectó gravemente sus rodillas, lo que le ha provocado fuertes molestias. "No puedo ni dormir en la mano derecha ni en la izquierda porque no puedo estirar las rodillas. También tengo el tema de lo que me cayó", expresó mientras mostraba las heridas causadas por las esquirlas en sus brazos.

La avenida Los Lirios, en San Juan de Miraflores, es conocida como un punto donde se ejerce la prostitución, aunque también es transitada por personas que frecuentan el Mall del Sur, lo que hace que la zona sea concurrida.

Durante el ataque, otra víctima fue una madre de familia que transitaba con su bebé en un coche. Según contó la sobreviviente, ambas resultaron heridas tras la explosión. "Detrás de mí había una señora con una bebita que tenía ensangrentada la pierna. Había un señor más que también tenía la pierna mal. Comenzaron a gritar, yo me desesperé demasiado y comenzaron a decir que esa granada era para las señoritas que laboran ahí", relató.

Las cámaras de seguridad captaron cómo un grupo de mujeres comenzó a correr al ver a dos sujetos que, a bordo de una motocicleta, lanzaron los explosivos contra ellas.

Finalmente, la sobreviviente expresó su temor tras el incidente: "Tengo miedo de salir a la calle por miedo a que me vuelva a caer otra granada. Como le decía a mis papás, siento que estoy repitiendo la época de ellos, el terrorismo".

