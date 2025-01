Ositran evaluará sanciones por retrasos en nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Dos veces han sido postergadas las fechas de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, rotulado como uno de los más modernos de Sudamérica. La última promesa fue iniciar operaciones el 29 de enero y ahora debe correr 60 días más. Sin embargo, la decisión de aplazar debe ser justificada ante el organismo regulador.

En diálogo con La República, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran), Verónica Zambrano indicó que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deben detallar las causas del nuevo aplazamiento.

“Aún no hemos sido informados. A la fecha estamos dentro del plazo. Antes del 30 de enero, MTC y LAP nos deben informar las razones de la prórroga”, indicó.

Zambrano remarcó que una vez que se conozcan los fundamentos, y en caso se deban a un incumplimiento de LAP, “se iniciará un procedimiento para determinar si corresponde una penalidad o sanción”.

Los gremios aéreos como Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) han develado que “deben resolverse de forma urgente” las pruebas operativas integrales y la simulación de estrés real en lado tierra y de aire, las cuales deben estar detalladas en un cronograma.

La extitular del MTC, Paola Lazarte, sostuvo que estos pendientes mencionados por las aerolíneas son obligaciones del concesionario (LAP) en el contrato y pueden explicarse por incumplimiento en equipamiento, infraestructura, procesos y tecnología. “¿Cuál será la penalidad que se le exigirá al concesionario?”, preguntó y agregó que el terminal es una obligación de inversión del concesionario, mientras que el que tiene que determinar qué tipo de penalidad de monto es el supervisor (Ositran).

“Si es que son temas vinculados a la infraestructura que ocuparían las aerolíneas, de equipamiento o integración de sistemas— si es esa la razón por la que se atrasa el proyecto — es un incumplimiento no del Estado, sino del concesionario”, apuntó en Canal N.

Camilo Carrillo de EY Perú explicó que al postergar de mutuo acuerdo se evitan penalidades. Si el MTC hubiera establecido el inicio en enero y LAP no estuviera listo, Ositran habría aplicado multas por no cumplir con la inversión a tiempo. Sin embargo, Lazarte mencionó que el MTC debería comunicar cuál es la situación real. Este diario consultó al ministerio sobre cuándo elevarían las razones al regulador, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

“En megaproyectos como este, la transparencia es fundamental. Llama la atención la escasa o nula información que las partes del contrato de concesión entregan. Debe transparentarse las razones del retraso”, afianzó. Además, dijo que en dos meses, sin conocer cuál es el verdadero problema, “no me atrevería a decir que vamos a cumplir” el plazo de prórroga. El tiempo de 60 días puede resultar muy corto”, acotó.

El gerente de AETAI, Carlos Gutiérrez, apuntó a La República que el escenario ideal es que la apertura sea el 30 de marzo y que de por sí ya hay un impacto, porque se han cancelado operaciones.

En caso las autoridades decidan que en dos meses el inicio de operaciones sea gradual , “implicaría un cambio radical, lo cual sí generaría un sobrecosto. Por último, dijo que la idea es cerrar el tema de pruebas en infraestructura de la manera más óptima posible.

LAP reconoce falta de prueba integral

El CEO de LAP, Juan José Salmon indicó que, a nivel de infraestructura, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez está listo al 99%, pero reconoció que no pudieron hacer una integración total de las pruebas.

Dijo que estaba pendiente un proceso más intensivo de familiarización de nuevos equipos, tecnología y plataforma aeronáutica. “Por eso se priorizado garantizar una puesta en operación que satisfaga a todas las partes”, indicó.