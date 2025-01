El ataque ocurrió el pasado 16 de enero frente al colegio Pedro Portillo Silva, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto armado disparó sin piedad hasta en ocho oportunidades. La víctima, al verse en peligro, reaccionó rápidamente y corrió en busca de refugio, esquivando los disparos. Este hecho ha puesto en manifiesto la creciente inseguridad que hay al norte de Lima, en Huaura.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias, mientras que los agresores lograron escapar en la motocicleta en la que llegaron. Las autoridades investigan la posibilidad de que este ataque esté relacionado con conflictos por tráfico de terrenos, un problema que ha aumentado en la zona debido a proyectos de gran envergadura, como el megapuerto anunciado.

Presuntos sicarios atacaron a un hombre frente a un colegio en Huaura

Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron el instante preciso del ataque. En las imágenes, se aprecia cómo una motocicleta se detiene frente a la institución educativa, y un individuo armado comienza a disparar sin piedad. La víctima, que estaba apoyada en una pared, reacciona rápidamente, esquivando los disparos mientras busca un lugar seguro para resguardarse.

El tráfico de terrenos se ha convertido en un problema creciente en esta región del país. Según una fuente policial citada por medios de comunicación, las bandas delictivas no solo se dedican a la apropiación de propiedades, sino que también imponen cobros y extorsionan a quienes intentan oponerse. Esta situación refleja una tendencia más amplia, caracterizada por el aumento de organizaciones criminales que, al combinar sus actividades con delitos comunes, contribuyen a un clima de inseguridad generalizada.

Hecho similar en Huacho: delincuentes balean una vivienda

El reciente ataque en Huaura no es un hecho aislado, ya que en el distrito vecino de Huacho se reportó un incidente similar. En esta ocasión, una vivienda fue atacada a balazos en horas de la madrugada por individuos no identificados. El propietario de la casa, quien aseguró no tener relación con actividades ilícitas, reveló haber recibido amenazas y exigencias de dinero por parte de extorsionadores. “Deseo vivir en paz. Ya no trabajo, pero me piden S/ 20,000. Solo quiero que esto termine”, expresó el afectado.

La creciente ola de violencia ha llevado a las autoridades locales a evaluar la posibilidad de declarar la emergencia en la región, con el fin de abordar el aumento de la criminalidad. No obstante, hasta el momento, no se han implementado medidas concretas por parte de las instituciones responsables de la seguridad pública.