‘El kilates’ cayó por robar joyas para obsequiarle a su hija por su cumpleaños

Lo llaman ‘El Kilates’. También ‘el rey de las fugas’ o ‘el ladrón más escurridizo del centro histórico’. Javier Luis Córdova Guzmán tiene 56 años y acaba de caer tras las rejas. Esta vez fue detenido en la transitada avenida Abancay tras arrebatar a una mujer una cadena y un dije de oro.

“Era para regalarle a mi hija que cumplió años”, dijo a modo de justificación tras haber negado el delito.

‘El kilates’ reapareció en la escena delictual después de casi cinco años de silencio, algo nada despreciable si se considera que su hoja delictual incluye a lo menos 100 robos de joyas, alhajas, celulares y otros objetos de valor.

Según la policía, su nombre comenzó a sonar en el hampa cuando aún no cumplía los 17 años, tras protagonizar su primer asalto. Terminó en el reformatorio.

Este escurridizo y reincidente delincuente fue sorprendido por agentes del Grupo Terna que se encontraban mimetizados en la cuadra 7 de la avenida Abancay, frente a la entidad Caja Cusco, Cercado de Lima.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que dicho sujeto arrebata la cadena y el dije de oro de 18 kilates a una dama y se da a la fuga, intentando cruzar la avenida, esquivando los vehículos. No le importó ser arrollado.

Tras una breve persecución, el ladrón fue reducido y en su mano derecha se le encontró la fina alhaja.

“Jefe, el Grupo Terna me intervino cuando cruzaba la pista, me acusaron de robar a la señorita, le juro que no robé nada”, dijo inicialmente con un cinismo extremo.

¿Y los videos que hay?

-Bueno, es verdad.

¿Tienes antecedentes?

-No tengo antecedentes.

¿Pero en el 2019 caíste tres veces por el mismo delito?

-Jefe, ahora yo estoy trabajando.

“La cadenita le quise regalar a mi hija que el 26 de diciembre cumplió años y yo no estaba acá, trabajo en Huancayo. Estoy arrepentido, créame, ‘fue de casualidad’, no le había regalado nada a mi hija”, dijo tras admitir el robo y felicitar al Grupo Terna.

“Que sigan cumpliendo su trabajo, que sigan deteniendo a delincuentes”, subrayó finalmente.