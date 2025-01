Martín La Rosa, CEO de AITA de Perú y Bolivia, señaló que retraso en la apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no fue por pedido de aerolíneas. Foto: composición LR/RPP/Difusión

Martín La Rosa, CEO de AITA de Perú y Bolivia, señaló que retraso en la apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no fue por pedido de aerolíneas. Foto: composición LR/RPP/Difusión

En reciente comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la reprogramación de la apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para el 30 de marzo. Este cambio en el cronograma ha generado controversia entre los usuarios. Martín La Rosa, CEO de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en Perú y Bolivia, se pronunció sobre el tema y señaló que este proyecto clave para Sudamérica debía haber sido concluido en 2009, por lo que lleva actualmente más de 16 años de retraso.

"Las líneas aéreas como usuarios tenemos muchísima expectativa con la inauguración de este nuevo aeropuerto (Jorge Chávez). Estamos esperando este nuevo aeropuerto desde el año 2009 porque cuando se gana la concesión del aeropuerto de Lima, inicialmente (se dijo) que se iba a construir este gran terminal en ese año. Debía estar listo en el 2009. Tenemos aproximadamente 16 años de atraso debido a deficiencias de administraciones pasadas", señaló el CEO de IATA en una conversación con RPP.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: reprogramación del 30 de marzo no responde a pedido de las aerolíneas

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Martín La Rosa, la decisión de reprogramar la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez no respondería no responde a un pedido de las aerolíneas, sino que dichas medidas fueron tomadas por el MTC, en coordinación con Lima Airport Partners (LAP), para garantizar la seguridad y eficiencia.

"Se está diciendo que la nueva reprogramación (del aeropuerto) responde a un pedido de las aerolíneas y ese no es el caso. En realidad hay argumentos técnicos detrás de esta decisión que ha tomado el MTC con el LAP (...) Lamentablemente, el avance de las pruebas (en el nuevo aeropuerto) no ha sido el esperado y nosotros hemos expuesto que no estamos listo. Hay muchas cosas por trabajar", indicó Martín La Rosa.

Por otro lado, señaló que, para evitar una nueva postergación, Lima Airport Partners (LAP) debería brindar mayor transparencia, permitiendo que las aerolíneas planifiquen adecuadamente el avance de las pruebas en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, agregó que se espera que la infraestructura de dicha obra, denominado 'fast track', sea la adecuada para evitar inconvenientes en el futuro.

"El modelo de construcción de esta infraestructura es el denominado 'fast track', donde hay una supervisión posterior a la entrega. Nosotros consideramos que no es el método más adecuado, porque si en algún momento se descubre fallas en la obra, que los espacios no eran los adecuados, estos ya van a estar construidos. Ojalá no se dé este escenario", explicó.

¿Cuándo se abrirá el nuevo aeropuerto Jorge Chávez?

La apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez está programada para el 30 de marzo de este año, según el más reciente anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en coordinación con Lima Airport Partners (LAP). Este plazo fue establecido tras una reprogramación debido a argumentos técnicos que buscan garantizar la seguridad y eficiencia en el inicio de operaciones.