La Municipalidad de San Martín de Porres, en el corazón de Lima Norte, presentó a la comunidad su más reciente proyecto: una piscina semiolímpica especialmente diseñada para personas con discapacidad. Este innovador espacio recreativo destaca por ser el único en la zona que cuenta con un elevador hidráulico, asegurando que todos los usuarios puedan acceder de forma cómoda y segura. Con esta iniciativa, el municipio busca consolidarse como un referente en accesibilidad e inclusión social.

El alcalde Hernán Sifuentes aseguró que las terapias y clases acuáticas que se ofrecen son completamente gratuitas, permitiendo que cientos de vecinos con movilidad reducida puedan beneficiarse de un servicio esencial para su rehabilitación física y emocional. Actualmente, más de 360 personas están inscritas, demostrando el impacto positivo de este proyecto a la población.

SMP: clases y terapias gratuitas

La piscina inclusiva de San Martín de Porres se ha convertido en un símbolo de igualdad de oportunidades al ofrecer terapias acuáticas sin costo. Este servicio es ideal no solo para la rehabilitación física de las personas con discapacidad, sino también como un espacio de recreación que promueve el bienestar emocional. Las clases se imparten los martes y jueves de 10:00 a 15:00 horas, mientras que los sábados el horario se extiende desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

El dispositivo hidráulico instalado en la piscina es el primer sistema de su tipo en Lima Norte, lo que permite el ingreso de los usuarios al agua de forma segura y sin restricciones. Durante la ceremonia de inauguración, Wilfredo Pérez, uno de los primeros beneficiarios, expresó su opinión hacia el programa. “Este servicio es gratuito y nos ayuda enormemente en nuestra rehabilitación. Las terapias me han permitido recuperar parte de mi movilidad”, declaró.

Piscina en SMP con enfoque inclusivo

El diseño de la piscina semiolímpica responde a estándares internacionales de accesibilidad, garantizando que personas con discapacidades puedan desplazarse con total autonomía dentro del espacio. Además del elevador hidráulico, la infraestructura incluye rampas, barandas de apoyo y personal capacitado para atender a los usuarios. Estas características han sido reconocidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que otorgó a la municipalidad un galardón a través del programa 'Contigo'.

La primera piscina municipal adaptada para personas con discapacidad en Lima

La vecina Paulina Gutiérrez, quien se trasladó desde Juliaca en busca de mejores opciones de rehabilitación, destacó la importancia de este tipo de proyectos. “Estas terapias me han ayudado mucho. Antes no podía moverme ni caminar, pero gracias a este espacio estoy logrando recuperarme. Es un gran apoyo para quienes no tenemos recursos”, comentó.

Paulina también hizo un llamado a otras municipalidades para que sigan el ejemplo de San Martín de Porres. “Ojalá haya más piscinas como esta en otras zonas, porque muchas personas humildes no tienen acceso a servicios de este tipo”, añadió mientras se preparaba para ingresar.

El alcalde Sifuentes también enfatizó el rol social de este espacio, señalando que no solo se trata de un lugar de terapia, sino también de convivencia. “Queremos que este sea un modelo a seguir para otras municipalidades. Es fundamental que todos tengamos acceso a servicios recreativos y terapéuticos, sin importar nuestras condiciones físicas”, señaló

Beneficios de las terapias acuáticas

Las terapias acuáticas se han consolidado como una herramienta efectiva para la rehabilitación física y emocional de personas con discapacidad. La flotación natural que proporciona el agua reduce el impacto sobre las articulaciones, permitiendo realizar movimientos que en tierra firme serían complicados o imposibles. Esta técnica no solo mejora la movilidad, sino que también fortalece la musculatura y alivia el dolor crónico.

Un especialista presente en las sesiones señaló: “Este tipo de actividades no solo mejora la movilidad, sino que también contribuye al bienestar mental de los participantes”. Asimismo, el ambiente en la piscina fomenta la interacción entre los asistentes, creando un espacio de compañerismo y apoyo mutuo.

Familias enteras se han involucrado en esta iniciativa, acompañando a sus seres queridos en su proceso de rehabilitación. Según los asistentes, el ambiente que se vive en la piscina es de esperanza y superación. “Es emocionante ver cómo estos espacios transforman vidas y generan esperanza. La comunidad lo necesitaba”, comentó uno de los participantes durante la inauguración.