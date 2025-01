Continúan las estafas en Perú. Bania Ávalos Gómez, una ciudadana peruana, fue víctima del robo de identidad y la suplantación de sus datos personales, lo que permitió a los estafadores acceder a un préstamo bancario de S/20.000 en el Banco Continental. Según su testimonio, los delincuentes habrían utilizado su firma, una copia de su DNI y su huella digital para poder adquirir dicho monto. Sin embargo, lo más alarmante es que la transacción se realizó de manera presencial en una de las sucursales del BBVA en la ciudad de Chiclayo, mientras ella se encontraba trabajando en Lima.

"Estaba recibiendo varias llamadas del Banco Continental y me informan de que tenía un préstamo y que estaba vencida la primera cuota de S/670 y que debía acercarme a pagar. Yo me acerco al banco y corroboro que sí tenía una cuenta y tenía un préstamo, que en un solo día se había retirado el dinero de manera presencial en la ciudad de Chiclayo", explicó la joven en una entrevista con Latina.

Delincuentes burlaron la validación biométrica del banco para acceder al préstamo

De acuerdo con la agraviada, el banco nunca sospechó que dicha transacción fuera una estafa, ya que los delincuentes no solo contaban con una copia de su firma, sino también con su huella digital, con la cual lograron burlar la validación biométrica implementada por la entidad financiera. "En plataforma me dijeron que no le había hecho sospecha (el trámite) porque todo había sido presencial. Hubo una validación biométrica. Habían pasado todos los controles y que tenían mi firma y mi huella", comentó.

Aunque el banco informó que llevaría a cabo una investigación interna, en su segunda visita para solicitar los documentos utilizados en la aprobación del crédito, Bania Ávalos se percató no solo que los datos registrados eran falsos sino que la copia de su DNI, presentada como parte del trámite, estaba completamente recortada. Sin embargo, lo que más preocupación le causó fue la respuesta del banco que indicó que, al ser una campaña de préstamo, no requerían mayor documentación.

"Fui a pedir una copia de todos los documentos (...) Cuando veo el documento es una copia de una foto cortada y chueca de la primera cara de mi DNI. Yo refuto esto al banco y me dicen: 'Bueno, es una campaña de préstamo y en esas campañas no requieren más documentación", detalló.

La deuda actual asciende a S/40.622, contando los intereses generados por el banco. Ante ello, Bania Ávalos Gómez solicita al banco que presente la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes por la estafa cometida y que anule el préstamo fraudulento, ya que esto podría afectar su historial crediticio.

¿Cómo saber si hay un préstamo a mi nombre?

Para corroborar si tienes un préstamo en una de las entidades financieras del Perú, puedes consultar en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Solo debes seguir los siguientes pasos: