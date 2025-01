Los Condori Antezana son una familia unida. Siempre acostumbraban a reunirse y ser solidarios, pero esa costumbre entró en crisis en noviembre último cuando uno de sus miembros, el suboficial de tercera PNP Darwin Marx Condori Antezana se suicidó cuando era buscado por la muerte de Sheyla Cóndor, una joven de 26 años, hallada en una maleta abandonada en Comas.

La noche del sábado último, el suboficial de tercera PNP Ricardo Xavier Jiménez Castro, quien presta servicio en la comisaría rural de Otuzco (La Libertad) disparó en la cabeza a su vecino Williams Andrés Cueva Collantes y lo dejó al borde de la muerte.

Si bien es cierto este efectivo se encontraba en su día de franco (trabaja 24X24) también es cierto que hizo uso de su arma de reglamento. Una cámara de videovigilancia captó el preciso momento en que ambos discuten y el agente le dispara a ‘boca de jarro’ y luego huye.

Tras el hecho, la Fiscalía Provincial Mixta de El Porvenir, en Trujillo, inició una investigación preliminar contra el efectivo policial Ricardo Jiménez C., actualmente no habido, por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio del ciudadano Williams Cueva C.

El fiscal adjunto provincial, Denys Rivas, ordenó llevar a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas la inspección técnico-criminalística en el lugar del incidente y la recopilación de antecedentes penales del investigado. Asimismo, se dispuso visitar al agraviado, quien se encuentra hospitalizado, para verificar su estado de salud.

Adicionalmente, el fiscal solicitó al Poder Judicial medidas como la detención preliminar del investigado, el allanamiento y descerraje de inmuebles, la incautación de bienes y el impedimento de salida del país.

Por su parte, el general Carlos Tucse, exdirector de seguridad del Estado, habría revelado que las pruebas psicológicas que se realizan anualmente a los policías son “simuladas” lo que pondría en evidencia la falta de idoneidad psicológica y moral de muchos miembros de la institución.

El exministro del Interior, José Elice, también confirmó que durante su gestión estuvo al tanto de esta problemática y que se dejó una resolución para reformar el perfil del policía, estableciendo que se debería abordar de manera profunda la salud mental en la PNP.

Indicó que en Lima solo había 30 psicológos (se dice que son 90 y 3 psiquiatras para 135 mil efectivos) para atender a los efectivos de la PNP y subrayó la importancia de que los oficiales identifiquen señales de problemas de salud mental en sus compañeros y los insten a buscar ayuda.

"Viven muy presionados", destacó el exministro.

En ese mismo sentido, el general Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, dijo hace unos días que los efectivos policiales enfrentan problemas de salud mental debido a las constantes críticas que reciben.

“El apoyo que necesita la PNP no es solo logístico, de personal ni económico, sino de aprobación social, ya que tenemos un severo problema de salud mental. ¿Cómo le pides a un hombre o una mujer que trabaje 24 horas si todo el día lo insultan, si todo el día le dicen que su trabajo está mal? ¿Los 14 muertos en este año en enfrentamientos con delincuentes ha sido en vano?”, cuestionó.

Requieren atención

Una psicóloga del Ministerio del Interior que prefirió el anonimato, indicó que el personal uniformado se enfrenta diariamente a situaciones de estrés derivadas del ejercicio de la actividad de policía, que, sumado a factores de la vida cotidiana, los hace exponerse a elementos que afectan su salud mental y requieren de un tratamiento de atención y anticipación.

“Se ha identificado que la salud mental de los policías es afectada por diferentes condiciones laborales, generando ansiedad, adicciones, violencia intrafamiliar, desorganización económica, entre otros. En este sentido, se concluye que la psicopatología en policías es provocada por la misma actividad policial y la falta de apoyo psicológico, siendo necesaria la intervención en salud mental anticipada como estrategia de prevención para mejorar su calidad de vida, ambiente laboral y disposición para la prestación del servicio de policía, subrayó.