Hijo de mujer fallecida por incendio en Los Olivos: "Vi a mi madre a las 11:50 y a las 12:10 ya estaba muerta"

Un fuerte incendio de código 2 en una vivienda ubicada en la urbanización Los Naranjos, distrito limeño de Los Olivos, ocasionó la muerte de una adulta mayor durante los primeros minutos de este miércoles 1 de enero de 2025. El siniestro fue reportado a las 12:05 a. m. y requirió la asistencia de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos.

La víctima ha sido identificada como Primitiva Cipriano Polo de Amador, cajamarquina de 74 años de edad. Su hijo, Roberto Carlos Amador, brindó más detalles sobre el trágico suceso ocurrido durante las celebraciones del Año Nuevo.

En declaraciones para La República, explicó que la adulta mayor tenía cinco hijos, de los cuales dos vivían con ella. Indicó que hoy, miércoles 1 de enero, es el cumpleaños de uno de sus hermanos y que Primitiva se disponía a salir de casa para celebrar.

Sin embargo, pasado la media noche, la adulta mayor se percató que ya se había iniciado el incendio al interior de la vivienda. De inmediato, subió al tercer piso del inmueble para rescatar a sus perros.

"Al querer bajar nuevamente ya no ha podido por las llamas. Se quedó encerrado en un cuarto y ahí murió carbonizada. No pudo salir. Era una mujer que sufría de artrosis, no podía movilizarse con normalidad", indicó

Roberto asegura que el incendio se originó por un pirotécnico que cayó en la vivienda. Además, recuerda que su madre era una mujer trabajadora. "Era un ejemplo de lucha para todos nosotros. Pese a sus limitaciones, era una mujer independiente", expresó.

"Es un dolor muy fuerte. Ver a tu madre a las 11:50 (de la noche) y a las 12:10 ver que ya estaba fallecida, es algo que no puede creer uno", concluyó.

Entre los escombros del inmueble se encontraron los cuerpos de los cinco perros de la adulta mayor. Los restos de Primitiva fueron trasladados a la Morgue de Lima y los efectivos de la comisaría del distrito ya iniciaron con las investigaciones para determinar las causas de esta tragedia que enluta a una familia en el primer día del 2025.

¿Qué hacer en casos de incendio?