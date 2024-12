Doble feminicidio en Carabayllo: hombre es acusado de asesinar a su pareja y a su suegra en la urb. Santo Domingo

Un hombre es acusado de asesinar a su pareja y a su suegra dentro de la vivienda de las víctimas, ubicada en la urbanización Santo Domingo, distrito de Carabayllo. El presunto agresor, identificado como Sebastián Chacón, se encuentra detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las víctimas fueron identificadas como Ana Lucía del Portal Carrión (23), estudiante de la carrera de Nutrición en la Universidad Federico Villarreal, y Nancy Carrión (64), psicóloga graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según los familiares, la joven mantenía una relación sentimental con Chacón desde hacía siete años, cuando ambos estudiaban en el colegio.

El padre de Ana Lucía, William del Portal, relató que el presunto agresor visitó su vivienda para sacar fotocopias, justo antes de que él se fuera a trabajar. Al encontrar los cuerpos de sus familiares, pidió auxilio a los vecinos de la zona.

"Yo me fui a las seis de la mañana y el chico estaba ahí con mi hija, vino a hacer una impresión. Siempre hacía eso porque él también es estudiante. Me fui con mi otra hija para dejarla en el trabajo. Después de media hora, me llamó mi hija mayor diciéndome que había un fallecido en mi casa. Yo llamaba a mi señora y no me contestaba", relató a La República.

Por su parte, la hermana de Ana Lucía no considera a Chacón como el autor del crimen, debido a los años que mantenía de relación con la joven. Por ello, solicita a la policía que investigue el caso con celeridad.

"Yo no le he visto ningún indicio de ser agresivo ni nada. Entonces, quisiera esperar a lo que diga la policía, los peritos y que nos ayuden para acelerar el proceso, para retirar el cuerpo de mi mamá y mi hermana, y poder velarlas", expresó.

El principal sospechoso del crimen fue trasladado hacia la comisaría del sector. Foto: Kevinn García/La República

Asimismo, relató que Chacón la llamó para alertarla de que el crimen se había cometido durante un robo.

"Él me llamó a mí y luego llamé a la policía porque él estaba en estado de shock, no sabía qué había pasado. No me dio más detalles. Él mencionó que habían entrado a robar, que abrió la puerta, que los acribillaron, que no pudo hacer nada, se quedó paralizado. La versión de la policía es que podría haber sido un asesinato. No sabemos ninguna de las versiones", declaró.

Peritos de criminalística se encuentran realizando las diligencias de ley al interior de la vivienda. William del Portal, padre de Ana Lucía, también exige justicia y que las autoridades tomen medidas contra la inseguridad.

Familiares desconocen las causas del trágico crimen. Foto: Kevinn García/La República

