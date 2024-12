Una madre de familia en El Porvenir, Trujillo, denuncia extorsiones y ataques explosivos que ponen en riesgo su vida y la de sus vecinos. La víctima asegura que los responsables están identificados y que la denuncia ya ha sido presentada. En ese marco, los hechos comenzaron el pasado lunes, cuando la madre, que ha trabajado arduamente para construir su hogar, se convirtió en blanco de extorsionadores. Desde entonces, ha recibido amenazas y ha sufrido daños materiales significativos en su vivienda.

La agraviada, quien ha decidido no ceder ante las amenazas, exige mayor protección de las autoridades y un compromiso real para garantizar la seguridad en su vecindario. A pesar de que el distrito se encuentra en estado de emergencia, la falta de patrullaje y acciones concretas por parte de la policía ha dejado a los residentes en una situación de vulnerabilidad.

Un ataque que dejó huellas

El primer ataque ocurrió el lunes a las 3:00 p.m., cuando un explosivo fue lanzado a su vivienda. "Desde ese momento empezaron a llegar mensajes al celular de mi hija menor, exigiendo que pague 100.000 soles", relató la madre. A pesar de los daños materiales, su familia no se encontraba en casa durante el ataque, lo que evitó una tragedia mayor.

Un historial de amenazas

La madre de familia reveló que esta no es la primera vez que enfrenta amenazas. Hace un año, recibió un sobre con advertencias, pero decidió ignorarlo. "Pensé que no volverían. Ahora, después de construir mi casa con tanto esfuerzo, vienen a querer quitarme lo que he logrado trabajando por años", afirmó con indignación.

Identificación de los responsables

La víctima ha presentado la denuncia ante la policía y asegura tener identificados a los extorsionadores gracias a las cámaras de seguridad de su hogar. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado desconfianza. "Yo ya entregué las pruebas, pero necesito que el coronel se haga presente y que apoye no solo a mi familia, sino también a los vecinos", expresó.

La lucha por la seguridad

El grupo de extorsionadores ha recurrido a un solo número de WhatsApp para enviar mensajes amenazantes, advirtiendo sobre posibles ataques si no se efectúa el pago exigido. "Han dicho que seguirán destruyendo mi casa y dañando a mi familia si no pago, pero no les voy a dar ni un sol", afirmó con determinación la madre, quien se mantiene firme en su decisión de no ceder ante la presión de los delincuentes.

Expectativas de la comunidad

A pesar del estado de emergencia en El Porvenir, la madre de familia cuestionó la falta de acciones concretas por parte de la policía. "Dicen que hay estado de emergencia, pero no se ve a la policía. Necesitamos patrullaje y que las autoridades hagan su trabajo para devolvernos la tranquilidad", reclamó.

Los vecinos de la agraviada esperan que se tomen medidas urgentes para garantizar su seguridad y evitar que más familias sufran la misma situación. La comunidad se encuentra en alerta y exige respuestas efectivas ante la creciente ola de extorsiones y violencia en la zona.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 4118000, opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

