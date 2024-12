Sofía Alejandra Pajares Sánchez (30) es la mujer que denunció sufrir de abuso sexual el 19 de noviembre del 2020 en la ciudad de Trujillo, un día después de lo sucedido. No obstante, sostuvo que no ha tenido ayuda de las autoridades hasta el momento pese a las pruebas que ha presentado contra su agresor. Por si fuera poco, ahora el acusado, identificado como Walter Nery Peña Aldea, le envía mensajes extorsivos a la víctima, quien busca incansablemente justicia. Ante ello, Pajares teme por su vida y ha decidido tomar acción a pesar de la falta de apoyo de las autoridades.

Walter Nery Peña Aldea, agresor de la víctima. Foto: Difusión.

Además, en una conversación con 'Exitosa', la víctima detalló que tuvo que escapar de Trujillo "porque era insostenible vivir ahí". Tras ello, se estuvo mudando de residencia ante el miedo de una represalia por parte de su agresor. Denunció no tener garantías ni medidas de protección frente a esta situación. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que tomen acción y así evitar lo peor.

Mujer denuncia que su agresor sexual le envía mensajes extorsivos

Sofía Pajares, abogada de profesión, vive momentos de terror desde que denunció a Walter Peña Aldea por agresión sexual en el 2020. El hecho sucedió en la ciudad de Trujillo y, hasta el momento, la víctima continúa buscando justicia frente a su caso. Por si fuera poco, Pajares denunció que el 23 de noviembre del presente año ha empezado a recibir amenazas por parte de su agresor. En casa de sus familiares llegó una carta en donde adviertes sobre "accidentes" contra su familia si no retira la denuncia.

Mensajes extorsivos que recibió la víctima. Foto: Sofía Pajares

"Esta situación no solo refleja el riesgo personal al que estoy expuesta, sino también la falta de garantías para quienes buscan justicia en un sistema que a menudo nos deja desprotegidos", sostuvo la víctima en conversación con La República.

"Estamos vigilando las casas, sabemos que aquí se reúne toda la familia. Dile a tu sobrina (la víctima) que retire la demanda. Ella es la única que los puedes salvar, sabemos los movimientos: Cajamarca, Trujillo, Lima. Si no lo hace, cualquier accidente puede pasar empezando por esta casa", se lee en mensaje extorsivo que recibió.

Lento proceso de las autoridades

Como se mencionó, la denuncia fue presentada el 19 de noviembre del 2020 en la comisaría de la zona y fue derivada a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú. Sin embargo, a lo largo de las diligencias del caso, Sofía Pajares asegura que el primer fiscal hizo todo lo posible para archivar el caso, pese a las pruebas presentadas. Dicha autoridad fue separada del caso luego de las quejas de la víctima, lo cual refleja el lento proceso de nuestras instituciones.

Acusado de violencia sexual en el 2020 continúa en libertad. Foto: Difusión

Además, las autoridades no han brindado garantías ni medidas de protección para la víctima, quien resaltó que no desistirá hasta que se haga justicia. La situación ha generado preocupación, pues nos encontramos en medio de una creciente ola de violencia contra la mujer. "Yo trato de hacer mi vida, pero cargo con la responsabilidad que siento en mis hombros por la seguridad ahora de mi familia. Trujillo está en una situación muy caótica por la inseguridad. Esto es una amenaza por mi denuncia contra este señor", acotó Sofía en diálogo con Exitosa.

"Ya van a ser cinco años hasta la fecha del juicio oral que me han designado el 3 de noviembre del 2025. Se cumplen cuatro año (de lo que me pasó) este 2024 porque (la agresión) fue en el 2020. Para llegar al juicio oral he tenido que levantar la voz en dos o tres oportunidades para que mi caso no sea archivado", puntualizó.

Al cierre de esta nota, Sofia Pajares fue notificada para una audiencia el 03 de noviembre del 2025. En otras palabras, casi cinco años después de que presentara la denuncia por agresión sexual contra Walter Nery Peña Aldea, la víctima es citada para el juicio oral. A pesar de todos los obstáculos que ha visto en el camino, Sofía Pajares continuó luchando incansablemente para obtener. Actualmente, el caso ya se encuentra en la Corte de Trujillo y se espera mayor celeridad en las diligencias teniendo en cuenta el contexto de violencia en el que nos encontramos.