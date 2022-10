Testimonio de Gabriela Sevilla a la Fiscalía: “Si los denunciaba, me iban a matar a mí y a mi familia”

Gabriela Sevilla Torello (30) apareció sin su bebé en la casa de uno de sus familiares en Villa María del Triunfo tras dos días en los que las autoridades ni sus principales parientes hayan podido ubicarla, luego de que saliera de su vivienda de Surco alrededor de las 7.10 p. m., el último 19 de octubre, para abordar un taxi e ir a una clínica. Actualmente, se encuentra en el Hospital Militar sin su recién nacida.

Si bien el ministro del Interior, Willy Huerta, afirmó que la joven que desapareció en Surco no estaba embarazada —tras revisar el reporte de los médicos del nosocomio militar—, los familiares de la mujer han negado esta situación y han exigido mayor investigación.

Sevilla Torello detalló ante la Fiscalía que dos varones la amenazaron de muerte. “Si los denunciaba, me iban a matar a mí y a mi familia”, contó a los agentes en el Hospital Militar, según lo recogido por Perú21 .

La víctima manifestó que su bebé no lloró al venir al mundo y que dos sujetos le aseguraron que le darían el cuerpo de la menor si es que no los denunciaba.

“El día 19 de octubre, en horas de la tarde, presenté un sangrado (...); por tanto, decidí ir a la clínica Internacional de San Borja, comunicándome con mis padres, quienes me manifestaron que se encontraban como a 50 minutos de mi casa, por lo que les digo que mejor me den el alcance en la clínica . Asimismo, hablé a mi pareja Ramiro Gálvez, a quien también le indico que me alcance en la clínica”, relató.

Añadió: “Agarro una bolsa con pañales y salgo de mi domicilio, caminando unas cuadras y agarro un taxi —no recordando el color—, pero era oscuro, avanzando y no recuerdo la ruta, pero en ese momento le indico al chofer que no estaba tomando la ruta que normalmente tomo y me indica que era un atajo”.

“Luego de ello, yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada”, indicó.

“Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empecé a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego, me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, describió.

“Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija... Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, manifestó.