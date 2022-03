Grupo de rectores elige a Jerí Ramón como presidenta de Anupp, pese a que se designó al de la UNALM

División por la contrarreforma. Pese a que el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue elegido como presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú (Anupp), este último sábado 5 de marzo, la Dr. Jerí Ramón asumió nuevamente dicho cargo con la presencia de algunos representantes de instituciones y con la presencia del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina.

Esto genera una doble representación dentro de la Anupp y agrava el conflicto entre dos facciones dentro de la entidad por la actual contrarreforma universitaria. Previamente, La República informó que esta nueva ceremonia de designación se daría solo con el grupo de Jerí Ramón, ya que no estaban de acuerdo con el actual proceso electoral que fue convocado por una exautoridad de San Marcos, Orestes Cachay.

Cabe resaltar que dentro de la Anupp hay dos grupos: los que apoyan la contrarreforma universitaria y los que están en contra. Ahora, en esta última ceremonia realizada dentro de la Casona de la UNMSM asistieron solo pocos representantes, pero sí estuvieron algunos congresistas junto con el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina.

Así también, se conoció que se eligió a otros representantes:

Eleazar Crucinta Ugarte, rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cusco, como vicepresidente

César Díaz de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión como secretario

Edgardo Braúl de la Universidad de Ucayali como tesorero

Vocales: América Odar de la Universidad del Santa, Aracelis Rojas de la Universidad del Callao y a Carlos Yupanqui de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

La República se comunicó con el rector de la UNALM, Dr. Américo Guevara Pérez, para rendir su manifestación sobre el hecho. Ante ello, indicó que ellos ya vienen desarrollando un proceso para registrar la elección en los registros públicos tal como acordaron en reuniones pasadas.

“Esperamos que las instituciones encargadas de legalizar los actos lo hagan y tratemos buscar la unidad (...) La única instancia que debe decir si la reunión (realizada por Jerí Ramón) es ilegal o no es Sunarp. Nosotros estamos tomando con tranquilidad, no queremos divisiones o mayores inconvenientes, pero siempre con respeto. La unidad no significa que si uno no hace lo que uno quiere, esto no significa que me retire y haga mi propia reunión. Eso es impositivo”, agregó.