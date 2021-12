Minsa investiga la ilegal inscripción de personas no vacunadas

Luego de conocerse que personas no vacunadas figuran en el registro de inmunización, el Ministerio de Salud solicitó a la procuraduría del sector y a la Policía una investigación rápida para verificar los hechos, identificar a los involucrados e iniciar las acciones legales, así como administrativas pertinentes.

El Minsa precisó que ‘’ha tomado medidas para reforzar la seguridad del padrón de vacunación’'.

Según una denuncia de La Encerrona, grupos en Telegram se contactan con supuestos infiltrados en el Minsa, quienes a cambio de dinero registran en el sistema de inmunizados contra el Covid-19 a personas que no han recibido ninguna dosis del fármaco. El precio de este trámite ilegal oscila entre 150 y 450 soles, “pero puede ser más”.

Sobre ello, el ministro Hernando Cevallos sostuvo que hasta el momento no se ha detectado que esta inscripción ilegal se realice de manera masiva, aunque aclaró que “tiene que haber una investigación del Ministerio Público también”.

Agregó que se trata de un delito penal, contra la fe pública, y que es una infracción en contra de las normas del Minsa. ‘’Tendrían que ser procesados y separados inmediatamente. Es peligrosísimo’', dijo sobre los supuestos infiltrados.

En esa línea, el exministro Óscar Ugarte consideró que de comprobarse que existe complicidad de funcionarios se trataría de una falta grave.

Asimismo, explicó que no son muchos los trabajadores que tienen acceso al sistema del Minsa. ‘’Por lo tanto, es fácil identificar qué personas tienen, digamos, el nivel suficiente para acceder al sistema informático’'.

El plano legal

Ugarte dijo que en estos casos se debe realizar una investigación sumaria y así deslindar responsabilidades de forma rápida. Aparte serían los procesos administrativos a seguir.

Aprovechó para recordar que durante su gestión hubo dos situaciones que ameritaron investigaciones. La primera fue el Vacunagate: ‘’Hicimos una investigación sumaria en diez días y ya estaba aclarado el asunto’'.

Luego se presentó la denuncia de jeringas de aire. ‘’Se hizo una investigación. Esa fue más breve incluso, en cinco días, e inmediatamente se deslindó. Entonces en este caso tendría que hacerse algo similar’'.

Frank García, abogado y docente de la Universidad de Lima, manifestó que en caso se tratara de un servidor público del Minsa ‘’le acarrearía una responsabilidad administrativa, en primer lugar’'. Al ser sometido a un proceso disciplinario en la misma entidad, las sanciones, por ser un hecho de gravedad, podrían ir hasta una destitución de su función.

‘’Otro tema es el penal y por el tema penal habría que ver si hay una organización atrás (del delito) o si es individual’'. García señaló que, según el Código Penal, esto sería calificado como falsificación de documentos públicos, que podría significar una pena de dos a diez años.

Ahora bien, el abogado sostuvo que si se trata de un grupo tras los hechos, sería ‘’algo sistemático de la entidad’' y, precisamente, eso es lo que se tiene que averiguar ahora. ‘’Es lo que hará la Fiscalía, Policía: ver los whatsapps, levantar el secreto de las comunicaciones y hacer una investigación’'.

Evitar aglomeraciones

Cevallos también hizo un llamado a la población para que eviten las aglomeraciones, así como salir de la burbuja familiar. ‘’Las fiestas son para hacer un balance de nuestra vida, no para dedicarnos a hacer compras (…) sin ningún tipo de seguridad’'. Y agregó que las fiestas no deben ser ‘’un gatillo para que en enero se nos dispare esta pandemia’'.

En tanto, la Diresa de Loreto descartó la presencia de la variante ómicron en el lugar; no obstante, lanzó la alerta sobre lo que ocurre en la frontera con Colombia por el alto tránsito de personas, para lo que ya han tomado medidas. ❖

No al PL que favorece antivacunas

El ministro Cevallos se pronunció sobre el proyecto de ley de Perú Libre que busca eliminar las restricciones para los no vacunados. ‘’Es lamentable. Creo que es un tema de desconocimiento de lo que significaría para nuestro país no controlar la vacunación, no determinar algunas normas que eviten que las personas que no estén vacunadas estén cerca de personas vacunadas’'.

En tanto, Ugarte dijo que ‘’los extremos se juntan contra la salud pública’', pues congresistas de Renovación Popular también se mostraron en contra de la medida. Recordó que la salud pública está por encima de la individual, según la Ley General de Salud.

El dato

Investigación. El Consejo Nacional del CMP informó que ha dispuesto, en todo el país, el inicio del proceso indagatorio en contra de aquellos profesionales, médicos cirujanos, que estarían promoviendo campañas en contra de las vacunas, así como desinformando a la población sobre la vacunación. Esto ocurre tras la exposición en Junín del médico antivacunas y excongresista Posemoscrowte Chagua.