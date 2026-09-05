La investigación del geólogo argentino Patricio Figueredo, basada en imágenes de Júpiter, es clave para la misión Europa Clipper, prevista para 2031. Su trabajo permitirá identificar áreas cruciales del satélite Europa. | Composición LR/Clarín/NASA

La investigación del geólogo argentino Patricio Figueredo, basada en imágenes de Júpiter, es clave para la misión Europa Clipper, prevista para 2031. Su trabajo permitirá identificar áreas cruciales del satélite Europa. | Composición LR/Clarín/NASA

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La investigación pionera realizada por el geólogo argentino Patricio Figueredo mediante imágenes de Júpiter servirá como base crucial para la misión Europa Clipper a partir de 2031. Sus análisis del satélite helado permitirán definir y evaluar las áreas clave que observará la sonda espacial durante sus sobrevuelos estratégicos.

El vehículo interplanetario, enviado al espacio el 14 de octubre de 2024, explorará minuciosamente este mundo oceánico tras recorrer cerca de 2.900 millones de kilómetros hasta su llegada en abril de 2030. Según la NASA, su propósito no consiste en encontrar organismos de manera directa, sino en determinar si debajo de la corteza existen lugares con condiciones adecuadas para sostenerlos.

¿Cómo llegó el científico argentino a mapear la luna de Júpiter y asesorar la misión Europa Clipper?

Nacido en Castelar, Buenos Aires, Patricio Figueredo descubrió su vocación por la geología planetaria antes de concluir la secundaria. Entre 1992 y 1997 realizó una expedición de campo en Belice y una pasantía en el Jet Propulsion Laboratory (JPL), donde conoció al científico estadounidense Ronald Greeley. Este especialista resultó clave en su carrera: "Él me ayudó a conseguir una beca para un doctorado en la Universidad Estatal de Arizona", relató el propio investigador.

Durante su formación académica, la nave Galileo orbitó Júpiter y concretó 12 pasadas cercanas a la luna Europa. El profesional argentino examinó las fotografías espaciales recibidas para identificar cráteres, llanuras y terrenos caóticos. Junto a su equipo, reconstruyó la evolución de la superficie mediante cartografía regional y publicó los hallazgos en las revistas científicas Icarus y Journal of Geophysical Research: Planets.

El estudio estableció la secuencia temporal de las estructuras geológicas del satélite e introdujo denominaciones de origen celta. De esa nómina, "entre 18 y 20 nombres fueron aprobados", confirmó el experto. Hoy colabora de manera ad honorem con el grupo de la cámara fotográfica de la sonda Europa Clipper. Al respecto, el geólogo explicó que "ellos utilizan mis mapas históricos" y detalló que su tarea abarca la entrega de observaciones, actualizaciones y asistencia técnica en la digitalización de la información.

¿Cómo orientarán sus mapas los sobrevuelos de Europa Clipper y cuál es el cronograma de la NASA?

Los atlas elaborados con datos de la nave Galileo funcionan como guía geológica estratégica para la NASA. Esas cartografías facilitan a los especialistas en ciencia y navegación la tarea de priorizar los sectores a inspeccionar, relacionar terrenos de diversas edades e indicar dónde enfocar el espectrómetro, el radar que penetra el hielo y las cámaras de la nave.

La trayectoria espacial contempla un impulso gravitacional con la Tierra en diciembre de 2026, volando a unos 3.200 kilómetros de altura. Posteriormente, la inserción orbital en Júpiter ocurrirá en abril de 2030 tras una maniobra de frenado de seis horas y un sobrevuelo por Ganímedes, mientras que la aproximación inicial al objetivo principal sucederá durante la primavera boreal de 2031.

Durante la fase operativa inicial, fijada para mayo de 2031, el rastreo se enfocará en el hemisferio antijoviano con aproximaciones a apenas 25 kilómetros del suelo. La agencia prevé efectuar 49 sobrevuelos en total para analizar la masa de agua oculta, la corteza helada y la delgada atmósfera, concluyendo las labores con un choque programado contra Ganímedes en septiembre de 2034.