Ugarte: Un millón 20 mil dosis de AstraZeneca llegarán en mayo y junio

Óscar Ugarte, titular de la cartera de Salud, dio a conocer que más vacunas del laboratorio AstraZeneca arribarán al Perú entre mayo y junio para que los siguientes grupos etarios puedan ser inoculados.

“ AstraZeneca llevó 270.000 dosis y faltan 1 millón 20 mil dosis que van a llegar así: 510.000 en el mes de mayo y 510.000 en el mes de junio . Eso va a ser para seguir repartiendo a las regiones donde se está llevando esta vacuna”, recalcó a La República.

Asimismo, precisó que pese a que en algunos distritos las personas no están acudiendo a vacunarse, las dosis no se pierden, pues las técnicas en enfermería están altamente capacitadas para utilizar la cantidad adecuada.

“(Las vacunas) no se pierden, yo le quiero asegurar que no hay merma. Nuestras enfermeras, muy expertas, están extrayendo la cantidad exacta. De cada vial deben salir 6 dosis. No tenemos merma”, insistió.

Por otro lado, la fecha de vacunación en Lima y Callao para los adultos mayores de 70 años fue reprogramada debido a un retraso en los vuelos que traían mayor cantidad de dosis.

