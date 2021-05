Ugarte: “Las vacunas no se pierden, no hay merma”

Durante una visita al nosocomio de Ate Vitarte, Óscar Ugarte indicó que pese a que en algunos distritos las personas no están acudiendo a vacunarse, las dosis no se pierden, pues las técnicas en enfermería se encuentran altamente capacitadas para utilizar la cantidad adecuada.

“(Las vacunas) no se pierden, yo le quiero asegurar que no hay merma. Nuestras enfermeras, muy expertas, están extrayendo la cantidad exacta. De cada vial deben salir 6 dosis. No tenemos merma”, insistió.

Asimismo, manifestó que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti aún se encuentra realizando negociaciones con diferentes laboratorios para dejar un total de 50 millones de vacunas aseguradas y para que así se pueda inmunizar a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

“Seguimos negociando, aparte de Pfizer, Sinopharm. Estamos negociando con Moderna, Jhonson & Jhonson, Sinovac, Gamaleya. Vamos a dejar una cantidad enorme de vacunas, 50 millones”, recalcó

Por otro lado, la fecha de vacunación en Lima y Callao para los adultos mayores de 70 años fue reprogramada debido a un retraso en los vuelos que traían mayor cantidad de dosis.

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación de adultos de 70 años

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Hacer clic en consultar

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”

