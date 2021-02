Ugarte: Posible compra de vacunas de privados no debe romper prioridades

Óscar Ugarte, ministro de Salud, recordó que, si bien la Ley n.° 31091 —dentro de su artículo 4— permite que las empresas del sector privado puedan importar vacunas contra el nuevo coronavirus, no deberán contravenir algunas especificaciones.

Afirmó que esto evitaría que un sector de ciudadanos se ‘salten la cola’ para ser inmunizados primero, además de que debe asegurarse la gratuidad de la inoculación.

“El problema es que eso no debería significar un costo para el usuario. En los sectores privados estarían de acuerdo con esto, ya que es parte de una responsabilidad social. Segundo, esto tampoco significaría que se rompa el esquema de prioridades. Algo como ‘saltándose de la fila’ porque no puede suceder que un joven que pertenece al tercer grupo de inmunización sea vacunado antes que un adulto mayor”, detalló.

“Eso hemos planteado y los representantes del empresariado con los que hemos conversado están de acuerdo: hacerlo en esas condiciones, en ese orden, y sin romper esa priorización que ha hecho el Gobierno”, añadió. Días antes, Ugarte adelantó que, por el momento, las empresas privadas no podrán comprar vacunas hasta que el Gobierno cierre negociaciones.

Ley 31091. Foto: El Peruano

“Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierren negociaciones con el Estado. No es una política que el Gobierno quiera excluir a los privados, la realidad en la negociación de compra-venta a nivel internacional es así”, dijo en Canal N.

Por otro lado, el titular del sector mencionó que el mercado no cubre la necesidad de los concentradores de oxígeno y, por ello, los precios han incrementado hasta los 20.000 soles.

“Es un tema estrictamente de mercado. Cualquiera puede importar en mayor cantidad y, efectivamente, se regula el mercado. (…) El mercado no está cubriendo esa necesidad (de concentradores), pero nosotros no podemos intervenir y decir: ‘A ver, importa tú, importa quién’”, señaló.

Por último, reiteró que ya suman esfuerzos para aplacar la demanda de oxígeno medicinal a nivel nacional.