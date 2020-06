Buscar oxígeno, una travesía entre la vida y la muerte

Por: Grace Mora, Ernesto Carrasco y Diego Quispe

José Vidal Hernández pereció hace un mes, en su vivienda de Lima, producto del coronavirus. Su familia había comprado balones de oxígeno para salvarlo, pero fue insuficiente. Luego de su deceso, cuenta su hija Violeta Vidal, se comunicó con el Grupo Air Products Indura, proveedor de EsSalud, para donar los bidones al seguro social. Hasta la fecha, sin embargo, no le responden.

“Siento impotencia por el desdén de los operadores de esta empresa. ¿Acaso no ven las informaciones que alertan de que las personas se mueren por falta de aire y que aquí tengo balones que les puede salvar la vida?”, protesta Vidal.

PUEDES VER Miraflores: comerciantes deberán presentar plan de seguridad para operar en mercados

Encontrar un balón de oxígeno, por estos días, es un privilegio. La vida de un infectado con la Covid-19, con insuficiencia respiratoria pende de ello. La ley de la oferta y demanda ocasionó que su precio se dispare, en vista de que los nosocomios públicos – sobre todo los de Lima, el norte y la selva–, están desabastecidos.

Antes de la emergencia, un bidón de 10 m³ costaba S/ 600. Actualmente, en las proveedoras de la capital y regiones, la tarifa promedio es de S/ 5 mil. Este dura solo un día. Luego requiere ser recargado.

La semana pasada, el precio para recargar el bidón era de S/ 20 por m³, pero el último lunes, la mayoría de empresas la incrementaron a S/ 50. Es decir, por los 10 m³ que necesita un contagiado al día, son S/ 500 por el total de la recarga. Y el círculo se repite mientras el paciente no supere la crisis respiratoria.

Si los familiares requieren que la compañía les lleve el producto al hospital, deben pagar S/ 50 y S/ 15 por la instalación.

El aumento del precio va de la mano con la disminución de la oferta. En Lima, las 16 empresas consultadas por La República respondieron que su stock está a poco de colapsar. Los trabajadores de Alquimedic S.A.C, proveedor en San Juan de Miraflores, refirieron que solo les quedan dos balones de 10m³.

En el Cercado de Lima, la mayoría de proveedores dijeron que recién el jueves estarán abastecidos. Moisés Quiróz Vargas, representante de Oxibandt EIRL, contó que en su local no cuentan con gas debido a que en la fábrica Criogas se acabó dicho insumo. Este diario se acercó a esa compañía y respondieron que recién el jueves contarán con oxígeno para distribuir.

Mientras eso, los pacientes deben esperar.

Escasez en el norte

El domingo, el premier Vicente Zeballos visitó Piura. Los pobladores protestaron a su llegada al Hospital de Contingencia de Sullana por la falta de este insumo. A pocos kilómetros, Berena Borrero era llevada a una clínica local: tenía coronavirus e insuficiencia respiratoria. Urgía conectarla a un balón de oxígeno.

Debido a la falta de stock en ese distrito, sus familiares fueron a Piura a buscar el insumo. Pagaron S/ 5 mil. Cuando retornaron era tarde: Borrero yacía en coma producto de un infarto.

El primer ministro, no obstante, alega que 112 instituciones prestadoras de salud tienen fuentes suficientes: 18 en tanque, 5 en planta y 108 en cilindros. “Sin embargo, la demanda de oxígeno para atender el Covid-19 asciende a 217.404 m³, lo cual representa aproximadamente 40% más del consumo regular. Esta demanda inusitada excede la disponibilidad regular que teníamos y excede incluso la capacidad de producción existente en el país”, reconoció.

Lambayeque, otra región golpeada por la pandemia, presenta el mismo panorama. Allí, el precio por un tanque de 8 m³ es de S/ 4 mil. Los pobladores denuncian que las empresas Praxair, Oxigases y Casa de la Medicina concuerden con esa tarifa. El problema se agudiza, además, porque la entrega no es inmediata. Demora siete días, producto del desabastecimiento que afrontan los proveedores, ante la galopante demanda.

La recarga de oxígeno cuesta en Chiclayo entre S/ 20 y S/ 30 por metro cúbico.

En la ciudad de Trujillo solo una empresa distribuye oxígeno: Oxígeno Narva Gases EIRL. El precio de 10 m³ (con manómetro y equipamiento) es de S/ 5. 800.

PUEDES VER Atención de salud mental será clave para superar cuarentena

En el sur, los pacientes todavía no afrontan esta calamidad. La curva de casos aún no despega ahí. No es lejano, por ende, una coyuntura parecida al norte y a la selva.

El dato

Un respiro para la selva. El Terminal Portuario de Iquitos transportó 700 balones de oxígeno para los pacientes con coronavirus del Hospital Regional de Loreto. La operación contó con el apoyo de la Marina de Guerra y del Ministerio de Transportes.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.