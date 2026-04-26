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Política

Simpatizantes de Juntos por el Perú realizan plantón frente al JNE para protestar contra la narrativa del fraude

Las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, Anali Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio, respectivamente, estuvieron presentes en la marcha.

En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano.
En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano.
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A fin de protestar contra la narrativa del fraude, las integrantes de la plancha presidencial de Juntos por el Perú (JP), Anali Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio, y demás simpatizantes del partido realizaron un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la sede de Nazca, Jesús María, durante la tarde del domingo 26 de abril.

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También estuvo presente el congresista y candidato a senador, Jaime Quito, y adeptos de la alianza Venceremos, liderada por Ronald Atencio, quien tras las elecciones del 12 de abril ya había anunciado su total respaldo a Roberto Sánchez.

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Adeptos de la alianza Venceremos, liderada por Ronald Atencio, también participaron de la manifestación. Foto: Carlos Felix /La República

Adeptos de la alianza Venceremos, liderada por Ronald Atencio, también participaron de la manifestación. Foto: Carlos Felix /La República

“A este Congreso le pedimos que no meta sus garras en el proceso electoral y que no conmine a su Junta Nacional de Justicia a desconocer el voto popular. Exigimos a nuestros adversarios políticos que respeten el voto de la mayoría de los peruanos”, exclamó en la protesta Ernesto Zunini, diputado y secretario nacional de Juntos por el Perú.

Asimismo, pidió que “cesen las amenazas, chantajes y que prime la legalidad”. Resaltó, además, que estarán vigilantes hasta que se oficialicen los resultados del proceso electoral que “como es de público conocimiento, llevará a JP a segunda vuelta”.

En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano. “El voto del pueblo se respeta. El voto rural por encima del racismo y la discriminación”, se leía en una pancarta.

“El voto del pueblo se respeta. El voto rural por encima del racismo y la discriminación”, se leía en una pancarta. Foto: Carlos Felix /La República

“El voto del pueblo se respeta. El voto rural por encima del racismo y la discriminación”, se leía en una pancarta. Foto: Carlos Felix /La República

Zunini también dirigió su discurso en ese sentido y anotó que los han llamado “ciudadanos de segunda”. “A nuestras comunidades las han llamado perro del hortelano. Han dicho que en el ande y en la zona dispersa del campo nuestro pueblo no sabe sumar, no sabe votar. Esos argumentos clasistas y discriminatorios los rechazamos”, manifestó.

También, mencionó que Lima está formada por ciudadanos de provincia e hizo un llamado a que “se pongan una mano en el pecho y reconozcan sus raíces”. “Muchos están aquí por la oportunidad que da el centralismo para construir futuro. Esa es la desigualdad que nos condena a migrar y que condena al Perú a concentrar a sus habitantes en una ciudad”, dijo.

“Los provincianos tenemos derecho a votar y ya decidimos. Señor López Aliaga y JNE, respeten nuestro voto. Estaremos en las calles hasta que ustedes publiquen los resultados”, finalizó.

Esta medida responde a una convocatoria realizada por el partido tras la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar su dimisión, pese a que se trataba de un cargo irrenunciable.

La protesta responde a una convocatoria realizada por el partido tras la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar su dimisión. Foto: Carlos Felix /La República

La protesta responde a una convocatoria realizada por el partido tras la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar su dimisión. Foto: Carlos Felix /La República

Con esos motivos, por medio de un comunicado, el partido de Roberto Sánchez anunció la “conformación de un frente político en defensa de la democracia y la igualdad de voto” y convocó a una movilización “nacional, pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular”.

Consideraron que se enfrentan a la “instalación de una narrativa fraudista, "impulsada por Fuera Popular y Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral”.

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