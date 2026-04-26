Simpatizantes de Juntos por el Perú realizan plantón frente al JNE para protestar contra la narrativa del fraude

En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano.

En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano.

A fin de protestar contra la narrativa del fraude, las integrantes de la plancha presidencial de Juntos por el Perú (JP), Anali Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio, y demás simpatizantes del partido realizaron un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la sede de Nazca, Jesús María, durante la tarde del domingo 26 de abril.

También estuvo presente el congresista y candidato a senador, Jaime Quito, y adeptos de la alianza Venceremos, liderada por Ronald Atencio, quien tras las elecciones del 12 de abril ya había anunciado su total respaldo a Roberto Sánchez.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Adeptos de la alianza Venceremos, liderada por Ronald Atencio, también participaron de la manifestación. Foto: Carlos Felix /La República

“A este Congreso le pedimos que no meta sus garras en el proceso electoral y que no conmine a su Junta Nacional de Justicia a desconocer el voto popular. Exigimos a nuestros adversarios políticos que respeten el voto de la mayoría de los peruanos”, exclamó en la protesta Ernesto Zunini, diputado y secretario nacional de Juntos por el Perú.

Asimismo, pidió que “cesen las amenazas, chantajes y que prime la legalidad”. Resaltó, además, que estarán vigilantes hasta que se oficialicen los resultados del proceso electoral que “como es de público conocimiento, llevará a JP a segunda vuelta”.

En la marcha, los carteles pedían la liberación de Pedro Castillo y el respeto al voto ciudadano. “El voto del pueblo se respeta. El voto rural por encima del racismo y la discriminación”, se leía en una pancarta.

“El voto del pueblo se respeta. El voto rural por encima del racismo y la discriminación”, se leía en una pancarta. Foto: Carlos Felix /La República

Zunini también dirigió su discurso en ese sentido y anotó que los han llamado “ciudadanos de segunda”. “A nuestras comunidades las han llamado perro del hortelano. Han dicho que en el ande y en la zona dispersa del campo nuestro pueblo no sabe sumar, no sabe votar. Esos argumentos clasistas y discriminatorios los rechazamos”, manifestó.

También, mencionó que Lima está formada por ciudadanos de provincia e hizo un llamado a que “se pongan una mano en el pecho y reconozcan sus raíces”. “Muchos están aquí por la oportunidad que da el centralismo para construir futuro. Esa es la desigualdad que nos condena a migrar y que condena al Perú a concentrar a sus habitantes en una ciudad”, dijo.

“Los provincianos tenemos derecho a votar y ya decidimos. Señor López Aliaga y JNE, respeten nuestro voto. Estaremos en las calles hasta que ustedes publiquen los resultados”, finalizó.

Esta medida responde a una convocatoria realizada por el partido tras la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar su dimisión, pese a que se trataba de un cargo irrenunciable.

La protesta responde a una convocatoria realizada por el partido tras la renuncia de Piero Corvetto al máximo cargo de la ONPE y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar su dimisión. Foto: Carlos Felix /La República

Con esos motivos, por medio de un comunicado, el partido de Roberto Sánchez anunció la “conformación de un frente político en defensa de la democracia y la igualdad de voto” y convocó a una movilización “nacional, pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular”.

Consideraron que se enfrentan a la “instalación de una narrativa fraudista, "impulsada por Fuera Popular y Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral”.