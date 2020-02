El Agustino: hallan muerto a acusado de tocamientos indebidos tras ser liberado por juez [VIDEO]

El cadáver de un hombre identificado como Jesús Cipriano Ortega Berrocal fue encontrado en la cuadra 2 del jirón Junín, en el distrito del Agustino. Se trata del mismo sujeto que días antes había sido acusado por presuntos tocamientos indebidos en agravio de una mujer.

Ortega había sido intervenido el 18 de febrero por la Policía en el mismo distrito luego que una madre de familia lo sindicara como la persona que la había manoseado. Cuando los agentes revisaron las pertenencias del hombre encontraron no solo juguetes sexuales, sino también ropa interior de menores de edad.

El hombre fue llevado a la comisaría del sector y luego puesto a disposición de la Fiscalía. Como lo detuvieron en flagrancia debió permanecer detenido por 48 horas. La decisión de su liberación recayó sobre el juez Piero Lázaro Motta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

La resolución judicial fue bastante cuestionada por los vecinos, que manifestaron su indignación con una protesta, y por la agraviada, quien dijo sentir temor de que vuelva ser agredida sexualmente por el hombre.

El citado medio había revelado que Ortega Berrocal fue liberado apenas 5 días antes, el 13 de febrero, luego de estar detenido también 48 horas por haber tocado indebidamente y cometer actos libidonosos contra dos menores de edad.

Ante los cuestionamientos, la Corte Superior de Justicia de Lima Este explicó a través de su cuenta de Facebook que el juez optó por la liberación del acusado ya que la defensa demostró que el acusado “padece de esquizofrenia y por lo tanto tendrá que ser declarado inimputable”, tal como lo avalaría un informe del Ministerio de Salud.

El juez Piero Lázaro Motta dijo que durante la audiencia, el fiscal no se opuso a lo sustentado por la defensa del denunciado. Al no contar con argumentos por parte del Ministerio Púlblico, el magistrado no pudo ordenar la prisión del hombre, aunque sí dispuso que se le practique las evaluaciones respectivas por el perito correspondiente, iniciando el Proceso de Seguridad, de acuerdo a ley.

“Un juez no puede actuar de oficio sin la petición expresa del representante del Ministerio Público para dictaminar otro tipo de medida restrictiva, como la de su desplazamiento a un centro psiquiátrico del Estado”, explicó.

Ahora la Policía investiga las causas que originaron la muerte de Ortega. Los vecinos de la zona indicaron que el sujeto no vivía por ahí, pero horas antes lo habían visto en buen estado de salud.