“Tenemos metales pesados en nuestros cuerpos y el Estado no hace nada”

Por Noemí Melgarejo

La situación de las comunidades indígenas amazónicas ubicadas cerca del Lote 192, el lote petrolero más antiguo e importante del Perú, es crítica. Un estudio del Ministerio de Salud ha corroborado que la población tiene metales pesados en sus cuerpos debido a la exposición a un ambiente contaminado. Pese a la gravedad del asunto todavía no reciben atención urgente e integral del Estado que, a la fecha, tampoco se hace cargo de mejorar la infraestructura en salud ni mantiene acuerdos concretos para asegurar la remediación ambiental de sitios contaminados por la explotación petrolera, que desde hace más de 45 años se realiza en esas zonas de Loreto. Aquí, Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), denuncia el abandono y desprotección del Estado.

El pasado julio, el MINSA les entregó el informe final del estudio toxicológico realizado en comunidades en el Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, entre ellas las de influencia directa al Lote 192, ¿qué acciones ha tomado esta institución a la fecha?

El MINSA nos dijo que iba a entrar una comisión especializada a las comunidades, pero todavía no ingresan. En una reunión con el MINSA, dijeron que solamente van a atender con medicinas a las personas que están con metales pesados, pero ¿y los demás? O sea, ellos todavía quieren vernos enfermos o graves para recién atendernos. Eso no es justo. Creemos que deberían atender a todos de una vez. Tenemos metales pesados (en nuestros cuerpos) pero el Estado no está haciendo nada. Mi gente me dice “apu Aurelio, ¿cuándo vamos a saber qué tipos de metales pesados tenemos en la sangre?”. Por eso, la exigencia de las comunidades que son de influencia directa al lote es: “¿cuándo van a construir nuestro hospital?”. El hospital tiene que tener un laboratorio para que cada comunidad vaya a hacer sus análisis y sepa qué metales tiene en la sangre: cadmio, plomo…

¿Este hospital daría abasto para la atención de toda la población de la cuenca del Pastaza?

Quizás no a todos, especialmente a las comunidades que están en la parte alta del río, pero si se construye este hospital siempre van a venir gente del Corrientes y del Tigre a atenderse. Además, hay una carretera en la comunidad de Nuevo Andoas que llega al Corrientes y al Tigre, entonces vienen desde allá por alguna emergencia.

Respecto a la atención de personas afectadas por metales pesados, ¿qué exigen las federaciones al Estado?

Hemos estado hablando con la ministra de Salud y le hemos dicho que debería haber un plan especial para que las personas afectadas con estos tóxicos sean atendidas inmediatamente, pero a la fecha no se está (elaborando y) haciendo rápidamente ese plan. Cuando las empresas hacen sus talleres informativos siempre dicen “no tengan miedo para la explotación petrolera, hay tecnología de primera punta”. Esa es la palabra que siempre usan con tal de convencer a la gente. Ahora, pregunto, ¿cuál es la tecnología de primera punta que elimina esos metales pesados de nuestra sangre? ¿hay o no hay?

¿No les dan respuestas?

Ninguna institución del Estado nos da una respuesta exacta, parece que recién están buscando la “tecnología de primera punta” para que curen los metales pesados que tenemos en la sangre. Los pobladores de mi pueblo me preguntan: “¿habrá remedio para esto? ¿podremos salvarnos la vida? ¿tenemos o no solución?” Por años, nosotros hemos tomado aguas de producción que las empresas tiraban directamente al río. Si no hay una tecnología de primera punta que nos atienda, estamos sentenciados de por vida.

Otro punto importante es la remediación de sitios impactados y contaminados. ¿Qué es lo que esperan del actual proceso de consulta previa?

En la consulta previa estamos hablando de muchos temas, tales como remediación, salud y educación. Cómo podríamos mejorar en 40 años más de explotación petrolera. Ya sabemos cuántos sitios están contaminados dentro de nuestros territorios…

Según OEFA, casi 1200 sitios impactados en el Lote 1AB, zona donde hoy está el Lote 192…

Sí, pero aunque la consulta previa ya se ha iniciado, la remediación, no. No se está limpiando (aún) los sitios contaminados. Tampoco están colocando los sistemas de agua (y saneamiento comprometidos para las comunidades), estamos tomando aguas contaminadas. Y la electrificación tampoco avanza. Ya nos hemos reunido con el ministerio de Energía y Minas y ellos dijeron “hay que cronogramar las fechas”. Por eso ya hemos tenido varias reuniones sobre la consulta, pero nos damos cuenta que las cosas por parte del Estado no avanzan, ya que todavía no vemos el cumplimiento para nuestros pedidos.

¿Qué pedidos concretos están haciendo?

Nos gustaría que, así como se ha hecho un cronograma con todas las reuniones sobre la consulta previa, así deberían ser todos los proyectos: “de tal mes a tal mes se inicia la remediación; en tal fecha se inicia la electrificación de las comunidades; tal mes y tal fecha se inicia la instalación de agua y desagüe para las comunidades. Pero el Estado no tiene la voluntad de avanzar. Cómo le vamos a dejar operar por 40 años más si incumple sus compromisos de remediación con nosotros. No es justo. No nos deben seguir vulnerando.

La empresa Frontera Energy está a puertas de abandonar el Lote 192, ¿qué debe de hacer antes de irse?

Remediar los sitios impactados y contaminados, pero nosotros no vamos a la empresa, sino directamente al Estado, ya que nosotros nunca firmamos un contrato con esta empresa que ahorita está en el lote. Quienes han firmado el contrato son el Estado y la empresa, por eso nosotros responsabilizamos al Estado. Por eso le decimos “mira lo que está haciendo nuevamente la empresa petrolera con la que tú has firmado”. El Estado tiene que asumir responsabilidad, tiene que llamar a esta empresa, hacerle sentar… el Estado tiene que ver el tema de la remediación.

¿Les han asegurado la remediación?

Por ejemplo, el Estado se ha comprometido en transferir 188 millones al fideicomiso para la remediación ambiental, pero hasta ahorita no han transferido nada. Entonces, ¿cómo nos aseguran ellos que en el mes de octubre o noviembre se iniciará la remediación si no hay un fondo asegurado? Nosotros nos reunimos con el viceministro de Energía y Minas. Entonces, ¿cómo vamos avanzando la parte de remediación que pedimos en la consulta previa si el Estado no cumple?

Un mensaje final para el Estado.

Yo, como representante indígena, siempre les pido a los gobernantes que se pongan la mano al pecho y que nos prioricen y atiendan urgentemente. Si supuestamente del petróleo de ese lote sale para el desarrollo del país, ¿por qué nos olvidan? ¿por qué no nos atienden de una vez? Está bien que somos nativos o indios, como quieran pensar, pero somos seres humanos, sabemos sentir, sabemos pensar. No somos animales, eso debería entender el Gobierno. Y cuando nos movilizamos nos tildan de terroristas, de salvajes.

¿Se sienten abandonados?

Debería cambiar la mentalidad del presidente y todos los ministros que, sabiendo perfectamente de donde sale para todo, nos deben priorizar, no nos deben abandonar. Al asumir una responsabilidad en representación del país, asumen ese cargo pensándolo bien. Deben de mirar con igualdad, sin discriminar a nadie. Si no nos atienden, si no nos escuchan, queramos o no, nosotros vamos a sacar nuestras lanzas y a seguir defendiendo nuestros derechos para las futuras generaciones.