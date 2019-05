Marcha denominada por la paz no fue contundente

La movilización denominada por la paz, convocada por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), no fue multitudinaria y, por lo tanto, no tuvo la contundencia que necesitaba para llamar la atención del Gobierno central en la exigencia para una lucha más eficaz contra la delincuencia y el crimen organizado.

La marcha se dio un día después de que el ministro del Interior, Carlos Morán, presentara el contingente de 550 efectivos especializados en la lucha contra la inseguridad y un helicóptero traídos de la capital de la República.

Se pensaba una mayor participación de autoridades no solo locales y regionales de La Libertad, sino también de la sociedad civil y de la propia ciudadanía organizada en esta jornada que tuvo como lema central “Unidos por la paz y no a la violencia”. Lamentablemente no fue así. No hubo un representante de la Iglesia y del empresariado. El gobernador Manuel Llempén Coronel brilló por su ausencia, pese a que en la víspera había sido confirmada su participación. En su reemplazo estuvo el vicegobernador Ever Cadenillas Coronel.

Lo que sí abundó fue la presencia de regidores, funcionarios y trabajadores ediles de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor Larco, entre otras jurisdicciones, así como de madres de familia con sus hijos traídos en micros. El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Richard Acuña Núñez, se sumó casi al final de la jornada. Igual hizo el alcalde de Laredo, Miguel Chávez Castro.

Los manifestantes partieron desde la explanada del coliseo Gran Chimú, recorrieron casi toda la avenida España y culminaron en la plaza de armas con sendos discursos. Más que los lemas por la paz abundaron los de respaldo a los burgomaestres apepistas.

No baja el tono

Marcelo sostuvo que la marcha ha sido una respuesta a la indiferencia del Gobierno central para atender la inseguridad ciudadana, que de enero a la fecha ha cobrado la vida de 60 personas (homicidios).

“Por eso nos hemos puesto de pie, para decirle al Gobierno que ya nos cansamos de tanto ofrecimiento y de la inseguridad. Estamos cansados de tanta violencia, extorsiones y robos”, aseveró en su alocución.

El burgomaestre, quien por el momento abandonará su exigencia para que los militares patrullen las calles junto con la PNP, pidió al ministro Carlos Morán se queden en forma permanente en la ciudad los 550 agentes traídos de Lima. Su reclamo se da ante la posibilidad de que el grupo policial solo esté algunas semanas en la ciudad. La posición del titular del Interior es clara: se quedarán el tiempo que sea necesario.

Marcelo también espera que los egresados de la escuela de suboficiales se queden en Trujillo.