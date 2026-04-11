➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de abril, según Jhan Sandoval
Descubre las predicciones del horóscopo de Jhan Sandoval para el amor, la salud y el trabajo este sábado 11 de abril de 2026. Con consejos para cada signo zodiacal, desde Aries hasta Piscis.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de abril, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de abril de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Consulta cómo te irá en el amor, salud y dinero este sábado 11 de abril.
Conoce qué te espera en el amor, la salud y el trabajo a través del horóscopo de Jhan Sandoval para este sábado 11 de abril de 2026. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con sus respectivas predicciones y recomendaciones para encarar el día.
¿Qué dice el horóscopo del sábado 11 de abril?
- Aries: Llegas a un acuerdo muy favorable que te permitirá crecer económica y profesionalmente. Es posible que una persona que se encuentra en el extranjero se comunique contigo. Estate atento.
- Tauro: No te dejes llevar por pasiones, obsesiones o resentimientos que pueden conducirte a emociones extremas o decisiones de las que luego te puedas arrepentir. Ess momento de controlarse.
- Géminis: Tomarás distancia de una persona que sientes no está siendo sincera contigo. Tu distancia le afectará, pero le permitirá tomar conciencia de su actitud y recapacitará. Queda esperar.
- Cáncer: Tendrás que tomar el dinero que habías destinado a otros asuntos para resolver un problema familiar que se ha presentado. En el amor, recibirás mensajes de alguien que desea conocerte.
- Leo: Recibirás mensajes de alguien que desea trabajar contigo. No te apresures a dar una respuesta y analiza todo con calma. En el amor, no confías en el cambio que manifiesta esa persona.
- Virgo: No seas tan duro con alguien que hace lo posible por complacerte y recuperar tu confianza. Si mantienes tu inflexibilidad y tendencia a la crítica se alejará. Luego podrías arrepentirte.
- Libra: Tienes que dejar de pensar tanto en esa persona. Si no controlas tus emociones te afectará todo lo que parezca ser indiferencia de su parte. Aprende a dominarte y recupera tu propio equilibrio.
- Escorpio: Habías idealizado mucho uno situación que, en concreto, no ha logrado brindar el resultado esperado. Evita lamentarte y mantente atento, están por llegar nuevas y mejores oportunidades.
- Sagitario: No dejes que la obsesión o el capricho te conduzca a insistir tanto. Esa persona siente que no estás respetando su espacio y podría marcar mucha más distancia. Aléjate y sola recapacitará.
- Capricornio: Si decides volver a buscar a esa persona de la que habías tomado distancia, posiblemente no encuentres mucha receptividad de su parte. Explícale tus motivos y no la presiones.
- Acuario: Sientes que esa persona ya no busca compartir los momentos que antes disfrutabas a su lado. No te quedes con las dudas y expresa la inconformidad que sientes. Necesitas aclaraciones.
- Piscis: Una reunión con amigos te sacará de esos pensamientos negativos o de esa tristeza que últimamente te había embargado. Pasarás un excelente momento y te divertirás. Solo evita los excesos.