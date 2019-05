Cercado de Lima: vecinos rechazan obra que reemplazará estacionamientos por áreas verdes [VIDEO]

Una obra de reestructuración de pistas realizada por la Municipalidad de Lima ha generado gran incomodidad entre los vecinos de la Unidad Vecinal de Mirones, quienes, señalan, se han visto perjudicados por una de los planes que se viene realizando en este proyecto urbanístico.

Y es que el proyecto de ampliación de áreas verdes impulsada por el municipio les ha arrebatado los espacios que antes eran utilizados, por derecho, aseguran, como estacionamientos.

La larga fila de espacios de parqueo que existió por largos años en la avenida Reynaldo Saavedra Pinon, hoy solo aguarda muros de concreto a la espera de la elaboración de jardines a su alrededor.

La molestia, para los vecinos de este histórico complejo habitacional, reside en que no hubo una consulta previa para desarrollar estos espacios que los dejarían sin un lugar donde estacionar sus vehículos.

"No consultaron, lo hicieron y nos engañaron. Yo tengo el oficio que se ha mandado inclusive para que no lo hagan y dijeron que iban a respetar los parqueos", aseguró un vecino de la Unidad Vecinal de Mirones para las cámaras del noticiero 'Noventa Matinal'.

Propietarios de estos parqueos señalaron, además, que cuando un encargado del municipio de Lima se acercó a esta construcción, refirió que se iban a respetar las áreas de estacionamientos; sin embargo, hasta la fecha han continuado con el cercado para las áreas verdes.

Tal como muestran las imágenes registradas por dicho medio, las obras en pistas y veredas, que iniciaron a fines de la última gestión dirigida por Castañeda Lossio, se han ampliado por todas las avenidas que bordean la Unidad Vecinal de Mirones como lo son Luis Braille, Victor Sarria, Roberto Thorndike y Reynaldo Saavedra Pinon.

Para los vecinos de esta Unidad Vecinal esto también implica un peligro para las mismas familias que viven en los más de sesenta blocks que alberga el complejo habitacional pues no hay vías de salida ante una emergencia: "No pueden entrar bomberos, no hay por donde pasen las camillas", denunció un residente.

Estacionamientos es lo que piden, finalmente, los vecinos de estas viviendas en Cercado de Lima, quienes esperan por parte de la Municipalidad de Lima, un compromiso para encontrar una solución a esta problemática.