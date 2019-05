La tía del presidente

Federico Rosado

Profesor universitario

La probabilidad que se desaten protestas, marchas, toma de carretera y paros en el Valle de Tambo es muy alta. El presidente Vizcarra y la Southern saben que la gran mayoría de la población del Valle no quiere que se haga el proyecto minero Tía María.

El presidente Vizcarra y la Southern saben que en agosto de este año vence el estudio de impacto ambiental (2009) que según la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) tuvo 136 observaciones (errores).

La Southern sabe (¿el presidente Vizcarra?) que si en agosto el gobierno no le da la autorización, tendría que volver a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental; en otras palabras como dicen los abogados la cosa volvería a fojas cero.

Por esa misma razón resulta que el ministro de energía y minas anuncia que le darán la licencia a Southern a cambio de que ésta no inicie las operaciones al día siguiente, si no que se tome su tiempo para convencer a los pobladores de Tambo. Dicho sea de paso la Southern viene realizando una campaña publicitaria desde hace más de dos años que debe ser premiada como la peor del mundo.

Como es evidente la medida de otorgarle a la minera la autorización y anunciarle a la población que Tía María no va hasta que algún día (después del 2021) haya consenso, es una estratagema del presidente Vizcarra para no quedar mal con nadie, una lavada de manos que ofendería a Pilatos. Realmente una irresponsabilidad de un gobernante que finalmente no asume sus funciones y afronta los problemas.

¿No que el presidente Vizcarra cuando hacía sus pininos como gobernante regional había logrado exitosamente en Moquegua que la población aceptara un proyecto minero sin paros, sangre ni violencia?

¿Qué pasaría si el presidente Vizcarra no le da la licencia a la Southern? ¿Bajaría en las encuestas? Finalmente, qué tiene que pasar en el valle para que la gente no se oponga. Una pregunta insulsa: ¿y el gobernador regional de Arequipa?

El presidente Vizcarra y la Southern saben por qué los pobladores no quieren Tía María, El presidente de la República debe afrontar este problema, venir al Valle, y gobernar.