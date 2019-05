Callao: Joven universitaria con leucemia necesita ayuda para salvar su vida

Leicy Rosales es una joven estudiante de Ingeniería Informática que viene luchando contra la leucemia desde hace dos meses. Ahora, ella y su familia buscan ayuda económica para que Leicy reciba un tratamiento en el extranjero, pues es la única forma de salvar su vida.

Tal como lo cuenta a través de sus redes sociales, el pasado 25 de marzo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, tipo B, de alto riesgo. El 97% de su médula estaba infectada con leucocitos e, incluso, las células cancerígenas han llegado a su cerebro.

“Las quimioterapias no me están haciendo efecto, solo me controlan la enfermedad mas no me la baja. El tiempo de vida que le dieron a mis papás fue de 6 a 8 meses”, escribió Leicy.

Si bien el trasplante de médula es una opción, puede poner en riesgo su vida, especialmente, por su delicado estado de salud.

Luego de averiguar, encontraron una opción de menor riesgo. Se trata de un tratamiento nuevo, llamado Car T Cell, el cual solo es realizado en países como Estados Unidos y España. El costo aproximado del mismo es de 500 000 dólares o 1 337 299 soles.

Ahora, Leicy y su familia vienen realizando diferentes actividades para poder recaudar dicho dinero. “Yo sé que puedo contar con todos ustedes. Las quimioterapias ya me están dañando mucho y lo peor es que no me están curando”, escribió en una publicación.

En Facebook, pueden encontrar mayor información sobre el caso de esta valiente joven y cómo poder ayudarla. El 'fanpage' se llama Contigo Leicy: http://cort.as/-HfPs

Leicy también tiene un canal de Youtube donde viene relatando su experiencia como paciente de leucemia.