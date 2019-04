Hijo de Abencia Meza: “Han sido 10 años muy duros”

Yosmel Lugo, hijo de la cantante Abencia Meza, saludó la resolución del Tribunal Constitucional que declara nula la sentencia dictada contra la artista vernacular y anunció que solicitarán su inmediata libertad.

"Todavía no me siento completamente feliz porque todavía no sale mi madre. Sí es un gran avance lo que se ha hecho, pero debemos seguir luchando porque esto no termina acá. Esperamos que esta pesadilla de diez años acabe pronto", refirió.

Precisó que mañana lunes gestionará junto a su abogado la libertad de su madre apelando al exceso de carcelería, pues lleva más de seis años encerrada cuando el máximo, según la ley, son tres años (36 meses).

"Desde el lunes vamos a gestionar (su salida) por exceso de carcelería, para que pueda recobrar su libertad. Queremos llevar el proceso con mucha prudencia, no importa si nos toma un mes", agregó.

Lugo Meza confiesa que tener tantos años encerrada a su madre ha sido una experiencia difícil de sobrellevar. "No es algo que uno aprenda, lógicamente, si algo hemos hecho en este tiempo, es demostrarnos mucho afecto y valorar a la familia y los pequeños momentos".

Sobre el proceso de apelación ante el TC, Yosmel Lugo señala que han sido años "muy duros por la condena injusta" que le impusieron a su madre, pero que "poco a poco la justicia se ha ido abriendo paso".

Asegura que siempre confió en la inocencia de su madre y tiene fe en que la justicia llegará pronto para ella.

"La justicia, aunque se ha tardado mucho, nos está dando la razón porque ahora se basa en documentos y pruebas. Al público me gustaría agradecerle por la confianza, la fe y el apoyo moral que nos han dado, y decirles que pronto estaremos compartiendo escenario con ellos", aseguró.

Excarcelación inmediata

Al respecto, el abogado penalista Luis Tudela sostiene que si bien el Tribunal Constitucional (TC) no ha variado la "detención provisional" que se dictó contra Abencia Meza al inicio del proceso, hace seis años, consideró que por el tiempo que ha llevado recluida le correspondería la excarcelación inmediata y afrontar en libertad el nuevo juicio ordenado.

"Nadie cuestiona si está bien o mal la orden de detención, lo que en estos momentos le corresponde a la autoridad judicial, dado que Abencia Meza sufre prisión por más de 36 meses y no hay sentencia firme condenatoria porque se ha declarado nula, es ordenar su inmediata libertad. Eso es lo que realmente le corresponde a ella y a cualquier persona que esté en esa situación. Porque nadie puede estar más de 36 meses preso sin sentencia", argumento el especialista, quien conoció el caso de cerca.