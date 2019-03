Cajamarca: acusan a ronderos de asesinar a presunto delincuente [VIDEO]

Cajamarca. Luego de que un presunto delincuente apareciera muerto en un bosque, en la zona de Shudal, la esposa salió a los medios a declarar que había sido asesinado por ronderos, quienes horas antes los sacaron a rastras de una cantina, subieron en dos mototaxis y los condujeron a una casa abandonada para obligarlos a declarar por el robo de una autoradio.

“Me sujeté de la pierna de un policía, para intentar evitar que me lleven, pero no hicieron nada, me golpearon y arrastraron hasta una mototaxi”, contó Luz Angélica Alcántara a un medio local.

Explica que junto a Álex Jovito Mejía Manosalva (25), su esposo, estuvieron en un bar en horas de la noche del sábado, ubicado entre los jirones La Paz y Jorge Chávez, cuando cuatro personas ingresaron y se sentaron en una mesa contigua, fingiendo libar alcohol. Sin embargo, minutos después se les acercaron, sujetaron a ambos y los arrastraron a los exteriores.

Afuera esperaban alrededor de 20 ronderos y dos mototaxis. Pese a la presencia policial, la turba los golpeaba y amenazaba para que subieran a las unidades. Finalmente, los habrían llevada a una casa abandonada, donde golpearon a ambos hasta el hartazgo.

En medio de los azotes, la mujer afirmó que su esposo cedió a los requerimientos y afirmó ser el autor del delito, pero solo para que cesara la violencia; incluso dio una supuesta dirección donde estarían los bienes; sin embargo, los ronderos acudieron y no hallaron nada: habrían enfurecido.

Acto seguido, le colocaron una soga al cuello.

Según Luz Alcántara, testigo del suceso y también agraviada, a su esposo lo sacaron de la vivienda aún con vida a las 9:30 a. m. para llevarlo a una quebrada; solo regresaron los ronderos. Alex Jovito había muerto, tal como lo confirmó el presidente de las Rondas.

Horas más tarde, el cuerpo fue encontrado con las huellas de la golpiza.

“El presidente de las Rondas, Udilberto, llegó a la casa y dijo que mi esposo había muerto, luego dijo que se había escapado” finalizó la mujer.

Hasta el momento, ocho ronderos han sido intervenidos.

Un video muestra los últimos instantes del joven acusado de ladrón.