Tras el hallazgo, se controló el humo para evitar una posible detonación de grandes proporciones. | Composición LR | Yolanda Goicochea

Una potente carga explosiva fue hallada en los servicios higiénicos del mercado Los Portales, ubicado en el sector La Rinconada, en la ciudad de Trujillo, este jueves 15 de enero. El centro de abastos se convierte nuevamente en escenario de un grave hecho delictivo vinculado a la extorsión y al cobro de cupos.

Según información preliminar, la primera alerta provino de la señora encargada de la limpieza, quien al ingresar a los baños notó que salía humo de uno de los servicios higiénicos. Al percatarse de la situación, alertó de inmediato a los comerciantes y a la seguridad del local.

Extorsiones frecuentes en el mercado Los Portales

Tras la advertencia, se logró controlar el humo para evitar que el artefacto explotara, lo que permitió prevenir una tragedia de grandes proporciones, considerando la gran afluencia de comerciantes y clientes en el lugar. Este hallazgo se produce luego del ataque sufrido por el mercado Los Portales en su puerta principal la madrugada del pasado 7 de enero.

En ese atentado, los delincuentes detonaron un artefacto explosivo y dejaron un mensaje extorsivo exigiendo el pago de S/ 200,000 a los comerciantes, bajo la amenaza de nuevos atentados. Desde entonces, los vendedores han expresado temor e incertidumbre ante este nuevo episodio de inseguridad.

Investigan a presunta organización criminal

La Policía Nacional del Perú ya está investigando este nuevo hecho, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una organización criminal dedicada a la extorsión, que estaría cumpliendo sus amenazas para presionar el pago exigido.

Los comerciantes piden mayor presencia policial y medidas inmediatas por parte de las autoridades, ya que temen que los ataques continúen y pongan en riesgo la vida de trabajadores y clientes.

