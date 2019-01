Regiones del Sur recibirán 17% más de canon minero [INFO]

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó las estimaciones de recursos determinados del canon minero que los gobiernos regionales y locales deberán considerar en sus presupuestos de apertura 2019. El economista Patricio Quintanilla indicó que este año el canon aumentará en 17% con respecto a 2018.

Las regiones que más recursos recibirán en el sur serán Arequipa y Cusco, con S/ 151.4 millones y S/ 115.3 millones respectivamente. Se espera que el MEF entregue los recursos antes del 31 de enero, indicó Quintanilla.

"Es una propuesta que hizo el MEF con el fin de que los municipios y gobiernos regionales hagan uso efectivo del canon. En otros años los recursos se entregaban en junio, por lo que era casi imposible que gasten todo el dinero. Muchos sólo gastan el 65% como máximo", explicó el especialista.

Distribución

La metodología de distribución de los recursos del canon, que provienen del 50% del impuesto a la renta que aportan las mineras, es la siguiente: El 10% se queda en los distritos donde se ejecutan proyectos mineros. El 25% en los municipios de la provincia donde se explotan los recursos. El 40% en los municipios del departamento donde se hace la explotación. Después el 20% en el gobierno regional. Y finalmente, el 5% en las universidades públicas.

La distribución en los municipios locales se hace de acuerdo al número de habitantes que tienen. "Los municipios y gobiernos regionales están obligados a gastar los recursos en infraestructura. Nada de planillas ni algo por el estilo; mientras que las universidades deben invertir en investigación", acota Quintanilla.

Para poner un ejemplo; en Arequipa, el municipio distrital de Uchumayo recibe más de 16 millones de soles. Esto porque allí explota cobre la minera Cerro Verde. El resto del dinero se distribuye a los demás municipios en la provincia y región. Al ser Cerro Colorado el distrito que tiene un gran número de habitantes, percibe más de S/ 47 millones. En tanto, la Universidad Nacional de San Agustín captará S/ 7.5 millones para investigación.

Algo que el especialista cuestiona es la forma en que el MEF hace la distribución para las regiones. "He tratado de descifrar las ecuaciones que publican pero no hay nada claro. No se sabe cómo es que se calcula los montos que recibe cada región. Debe transparentarse", señaló.