Sunedu: conoce la cuarta universidad peruana a la que se le deniega la licencia

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque (UDL), esta es la cuarta universidad peruana que cerrará.

La medida tomada por la Sunedu se dio luego de verificar que la Universidad de Lambayeque (UDL) no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Como consecuencia de esta decisión, la UDL queda inmediatamente impedida de convocar procesos de admisión o admitir estudiantes bajo cualquier modalidad.

Asimismo, deberá ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan continuar sus estudios en otras casas de estudio. Y, en un plazo máximo de dos años, deberá dejar de prestar el servicio educativo universitario de manera definitiva.

La evaluación realizada a la UDL arrojó indicadores observados para todas las CBC. Las deficiencias más graves están relacionadas con la investigación, los mecanismos de mediación e inserción laboral, los servicios educacionales complementarios e infraestructura. En concreto:

1. La Sunedu verificó que la universidad incumplía sistemáticamente sus propias metas y no había implementado planes de calidad, de incentivo a la investigación y de seguridad.

2. En cuanto a infraestructura, la Sunedu corroboró que la universidad no contaba con instalaciones seguras. Las rutas de evacuación e implementos de seguridad no estaban actualizados y no había evidencia de un adecuado mantenimiento.

3. Sus laboratorios multifuncionales no cumplen con algunos estándares establecidos en sus propios protocolos. Además, en la revisión de sus planes de seguridad se encontró que estos no cuentan con una asignación presupuestal clara para la gestión del almacenamiento y disposición final de sustancias inflamables y peligrosas.

4. La universidad no cuenta con los laboratorios y el equipamiento necesario para los programas que ofrece.

5. La UDL no demostró la existencia de un órgano de investigación institucionalizado, ni el desarrollo efectivo de líneas de investigación. Durante el 2016 y 2017 no presentó ningún proyecto de este tipo. Además, el repositorio institucional no contiene la producción académica y de investigación de sus propios docentes y los proyectos de investigación declarados no tenían presupuesto garantizado para su ejecución.

6. Los servicios médico, psicopedagógico, social, deportivo y cultural no cumplen con los estándares mínimos.

7. La Sunedu corroboró que la UDL no estableció mecanismos que facilitaran la inserción laboral de sus estudiantes y egresados.