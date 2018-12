Los hombres de los candidatos Benavente y Wilson

El martes 27 de noviembre, el candidato de Acción Popular (AP), Jean Paul Benavente, presentó a su equipo técnico: un grupo de hombres y mujeres que probablemente —si AP gana la segunda vuelta— tomarán las riendas de gerencias, direcciones y otras dependencias en el Gobierno Regional de Cusco.

Mientras que el candidato de Restauración Nacional, Luis Wilson Ugarte, dijo en un medio radial que presentará a sus técnicos en unos días más. No obstante, dio a conocer algunos nombres el último viernes.

Y es que, desde la gestión del expresidente Carlos Cuaresma hasta la actual administración de Edwin Licona, los integrantes de los equipos técnicos siempre gobernaron la región. En algunos casos, esos técnicos y sus hombres de confianza llevaron a la ruina o a prisión a exautoridades. De ahí la importancia de conocer quiénes integran esos equipos y el entorno más cercano de los candidatos.

CÍRCULO DE BENAVENTE

Benavente García presentó a Oswaldo Terrazas, William Blacutt, Daniel Dancourt, Rocío Villacorta, Jorge Segura (consejero), Jaime Sivirichi, Juan Guzmán, Natividad Calderón, Diana Ramos y Javier Vega.

En 2014, Dancourt también fue parte del equipo técnico del ahora preso Benicio Ríos Ocsa. Aquella vez, Benavente postulaba al cargo de vicegobernador con Ríos. En el grupo, también destaca la figura de la candidata a vicegobernadora Delia Condo, además de Roberto Durand, Darío Navarro y Luis Torres. "Detrás de nosotros, hay otras 30 personas más que saldrán a explicar nuestras propuestas", apuntó ese día Benavente.

¿Quiénes son? Uno de ellos es el profesor Celestino Calcina, quien tiene el papel de coordinador con los comités de profesionales agrupados en torno a Benavente García. Esa misma función cumplió en la campaña del 2014 con Ríos.

En algunas provincias, como La Convención, han empezado a surgir disputas entre los acciopopulistas y los “benaventistas”, debido a que los primeros quieren copar todos los cargos en una eventual gestión de Benavente. En Calca y en Urubamba, se reunieron los belaundistas de vieja data para proponer ternas a cargos jerárquicos.

EL REGRESO DEL APRA

Luis Wilson Ugarte se ha rodeado de técnicos, entre ellos varios apristas. No se sabe qué nexo hay con el partido Restauración Nacional. Eso refuerza la tesis de que el aprismo solo utiliza el símbolo de La Espiga para candidatear.

Wilson mencionó estos nombres cuando fue consultado: Abel Aucca, Miguel Ángel Cabrera, Luz Bardales, Darwin Urquizo, Roger Carrasco, Elard Infantas, Federico Fernández. Auca fue su candidato a vicegobernador en la elección del 2014 y es militante aprista desde 31 de enero de 2005, mientras que Cabrera apareció en el padrón del partido de la estrella hasta diciembre de 2004.

Wilson no las mencionó oficialmente, pero en su entorno más cercano también están figuras como el abogado José Antonio Olivares, el joven Darwin Urquizo y la candidata a vicegobernadora Serly Figueroa. A ellos se unen Franco Usca Valle y David Jiménez, aunque sobre este último Wilson dijo que no es parte de su equipo de campaña. Usca fue candidato a regidor de La Convención por el Apra en 2006 y Urquizo, aunque no figura en el padrón de afiliados del Apra, hasta febrero de 2015 se desempeñó como personero legal de Alianza Popular (unión de Apra y Restauración Nacional en 2014).

Por otro lado, se sabe que se habría empezado a trabajar la propuesta de una “confluencia” entre las gestiones municipal y regional. Ese trabajo estaría en manos de los confesos apristas Franz Chevarría, Víctor Raúl Tomaylla y Raúl Campana, quien fue abogado del expresidente Hugo Gonzales. Ellos serían el puente entre Wilson y Víctor Boluarte.

Por esas razones, según el analista Alberto García, el 9 de diciembre el electorado cusqueño no escogerá entre las propuestas de Acción Popular y Restauración Nacional. “Quienes disputarán el triunfo en las urnas serán, por una parte, Benavente y sus allegados y, por la otra, el Partido Aprista”, dijo.