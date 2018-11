Plantean ley para regular los colegios particulares

El 09 de noviembre, el Ministerio de Educación publicó el proyecto de reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. Esta norma pretende regular la actividad educativa en instituciones particulares. Se dio 30 días para que los distintos gremios y especialistas analicen la norma y den observaciones.

A decir de Alfredo Aguilar, representante de Corpaidos, esta norma tiene puntos malos y buenos. Señaló que si no se modifican los cuestionamientos, se podría generar una gran crisis social.

En la actualidad se tiene a más niños estudiando en colegios particulares que en nacionales, pero no hay una adecuada fiscalización.

En Arequipa la cantidad de colegios particulares es de 2 mil 274. Representan el 52% de todas las instituciones educativas.

Despidos

Aguilar señaló que la norma establece que solo los docentes que tienen título pueden ejercer esta labor. En instituciones particulares se tiene a muchos profesores que egresaron de la universidad y empezaron a enseñar.

La norma no da un tiempo de adecuación a estos docentes, que ya están trabajando, para que puedan regularizar su situación. Por ello, Aguilar teme que se despida a estos docentes. Señala que son alrededor de 3 mil profesores.

Otro punto que se cuestiona es que el proyecto pide que el espacio que se destine por alumno sea de 1.8 metros cuadrados. En varios colegios particulares, los alumnos están hacinados.

Entonces, si la norma no permitirá que muchos alumnos estén en una clase, se tendrá que disminuir la cantidad de estudiantes por salón. Aguilar se pregunta, ¿a dónde irán los escolares que sobran?

Lo que hace la norma es resolver el hacinamiento que se tiene en los colegios, la mayoría de ellos ubicados en casas. Se estima que sean cerca del 70% los colegios que tienen esta condición.

Puntos buenos

La norma prohibirá las abusivas cuotas extraordinarias que colegios piden a padres de familia.

Ya no se podrá obligar a escolares a comprar rifas o polladas, o dar cuotas similares. Se establece que el padre de familia puede denunciar este hecho presentando una copia de la tarjeta a Indecopi.

También se permitirá que los colegios sin fines de lucro sean exonerados del pago de tributos. En Arequipa hay 7 instituciones de este tipo.❧